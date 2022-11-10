53-летняя Дженнифер Энистон появилась на обложке Allure в легендарном микро-бикини Chanel

Актриса в откровенном интервью рассказала, почему так и не стала матерью.

Related video

53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон продемонстрировала поклонникам, что время над ней не имеет власти, появившись в очень откровенном образе не только на обложке декабрьского номера журнала Allure в легендарном микро-бикини Chanel, получившем название "нипплекини", но и на его страницах.

Дженнифер примерила еще один провокационный предмет нижнего белья – стринги от Тома Форда в Gucci (SS 1997), а также красовалась в светло-золотом бюстгальтере от Isa Boulder и брюках Balmain в сочетании с гигантским ремнем Dior.

В интервью журналу, которое получилось очень откровенным и личным, она рассказала о своем несостоявшемся материнстве. По словам Энистон, тема детей для нее всегда была болезненной. Она долгие годы пыталась забеременеть, неоднократно делала ЭКО, проходила лечение у лучших специалистов, но все попытки стать матерью закончились неудачей.

Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine Фото: Allure Magazine

"Я бы все отдала, если бы кто-то сказал мне: "Заморозь свои яйцеклетки. Сделай себе одолжение". Я просто не подумала об этом. Но теперь уже корабль уплыл". У меня нет никаких сожалений. На самом деле я сейчас чувствую облегчение, потому что передо мной больше не стоит вопрос, смогу ли я… Мне больше не нужно об этом думать", – призналась актриса.

Она также опровергла слухи о том, что Брэд Питт бросил ее и ушел к Анджелине Джоли, потому что Дженнифер не хотела иметь детей.

"Говорили, что я просто была эгоисткой и заботилась только о своей карьере. И не дай Бог женщине быть успешной и не иметь ребенка. И будто причина, почему мой муж бросил мене, почему мы расстались и развелись, заключалась в том, что я не хотела родить ему ребенка. Это была абсолютная ложь", – заявила актриса.

Что касается возраста, то он для знаменитости – не помеха и не повод для депрессий.

"Я чувствую себя лучше, чем я есть сегодня. Лучше, чем в 20, 30 или 40 лет. Ми должны прекратить говорить всякие гадости о себе. Тебе когда-то стукнет 65, и ты подумаешь, что в 53 выглядела чертовски прекрасно. Я горжусь своими морщинами и сединой",

Напомним, Энистон решила отсудить у бывшего мужа Брэда Питта кругленькую сумму.