Дженнифер Энистон требует у Брэда Питта 100 миллионов долларов

Похоже, голливудский актер будет судиться уже с двумя бывшими супругами.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон требует 100 миллионов долларов у своего бывшего мужа Брэда Питта. Об этом пишет Heat World.

Яблоком раздора между экс-возлюбленными стал продюсерский центр Plan B, над которым раньше Питт и Энистон работали вместе. Однако актер решил продать его, не согласовав решение с Дженнифер. Поэтому звезда сериала "Друзья" подает в суд и планирует отсудить у бывшего мужа 100 миллионов долларов (почти четыре миллиарда гривен).

По словам инсайдера, американская актриса греческого происхождения долгое время была не только соавтором, но и консультантом во многих проектах.

"Дело не только в деньгах. Для Джен не менее важны принципы. Суть в том, что она была одним из создателей и основателей Plan B, и хотя формально он перешел к Брэду, она не получила ничего похожего на заслуженное признание за то, что работала над его созданием изначально", — отмечает источник.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: Скриншот

Поскольку Дженнифер Энистон даже не подозревала, что Питт продает продюсерский центр, она решила действовать решительно. Для начала актриса ожидает, что ее признают соучредителем проекта, а затем отсудит 100 миллионов долларов компенсации.

Бывшие супруги поддерживают хорошие отношения на протяжении многих лет, однако подобный инцидент стал настоящим яблоком раздора.

"Джен все еще заботится о Брэде и не говорит о нем ничего плохого. Но подобный инцидент является жестоким напоминанием о том, что у них есть проблемы, на которые она жаловалась все эти годы", — добавляет источник.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Брэд Питт Фото: People

По словам инсайдера, если голливудский актер хочет сохранить адекватные отношения с бывшей женой, то выпишет ей чек на 100 млн долларов и не будет долго судиться с еще одной экс-возлюбленнной, ведь долгое время в судах Брэд Питт решает спорные вопросы с Анджелиной Джоли.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт были женаты около пяти лет в начале 2000-х, однако после съемок фильма "Мистер и миссис Смит" актер влюбился в Анджелину Джоли и бросил ради нее бывшую жену.

Напомним, Дженнифер Энистон провела Хэллоуин 2022 с оскароносной актрисой Сандрой Буллок.

Также Фокус писал о готовности Брэда Питта дальше бороться в суде за своих детей.