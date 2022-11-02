Дженнифер Энистон и Сандра Буллок провели вместе Хэллоуин 2022 (видео)

Звезда экранов продемонстрировала, как правильно создавать хэллоуинскую тыкву.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон и 58-летняя актриса Сандра Буллок провели вместе Хэллоуин 2022. Видео с празднования звезда сериала "Друзья" делится в своих соцсетях.

Энистон наглядно продемонстрировала своим фолловерам, как правильно вырезать хэллоуинскую тыкву.

"Окунаюсь со своим новым лайфхаком по резьбе тыквы 🎃 🤓Особая благодарность моим друзьям за то, что они меня побаловали 🖤", — отметила исполнительница культовой роли Рэйчел Грин.

[ + – ] Дженнифер Энистон показала, как правильно делать хэллоуинскую тыкву

Дженнифер Энистон надела для празднования самого страшного дня в году джинсы и шлепки, чтобы принять группу своих друзей.

Она начала свое руководство "как правильно", нарисовав контуры фломастером и объяснив зрителям лучшую технику создания форм на лице тыквы.

"Я делаю нижнюю часть", — сообщила зрителям 53-летняя актриса.

Снимая следующий шаг крупным планом, обладательница "Эмми" добавила пару защитных очков к своему вечеру и принялась удалять культовый символ Хэллоуина с помощью ручного миксера.

Друзей, наблюдавших за развертыванием процесса, можно было увидеть, как они подталкивали Дженнифер, когда она брала формочки для печенья и вырезала лицо. Среди них была обладательница "Оскара" Сандра Буллок.

[ + – ] Сандра Буллок Фото: Getty Images

Лучшей подруги Дженнифер Энистон, актрисы Кортни Кокс, рядом в этот день не было, однако она прокомментировала видео.

"Хорошая работа, Джен!" — отметила "Моника Геллер".

Напомним, актер Мэттью Перри долгое время был влюблен в Дженнифер Энистон.

Также Фокус писал о вероятности возобновления романа между Дженнифер Энистон и ее бывшим мужем.