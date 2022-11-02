Дженніфер Еністон та Сандра Буллок провели разом Геловін 2022 (відео)

Зірка екранів продемонструвала, як правильно створювати геловінського гарбуза.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон та 58-річна акторка Сандра Буллок провели разом Геловін 2022. Відео зі святкування зірка серіалу "Друзі" ділиться у своїх соцмережах.

Еністон наочно продемонструвала своїм фоловерам, як правильно вирізати геловінського гарбуза.

"Занурююсь зі своїм новим лайфхаком з різьблення гарбуза 🎃 🤓Особлива подяка моїм друзям за те, що вони мене побалували 🖤", — зазначила виконавиця культової ролі Рейчел Грін.

[ + – ] Дженніфер Еністон показала, як правильно робити геловінського гарбуза

Дженніфер Еністон надягнула для святкування найстрашнішого дня в році джинси та шльопанці, щоб прийняти групу своїх друзів.

Вона почала свій посібник "як правильно", намалювавши контури фломастером і пояснивши глядачам найкращу техніку створення форм на обличчі гарбуза.

"Я роблю нижню частину", — повідомила глядачам 53-річна акторка.

Знімаючи наступний крок крупним планом, володарка "Еммі" додала пару захисних окулярів до свого вечора та почала видаляти культовий символ Геловіну за допомогою ручного міксера.

Друзів, які спостерігали за розгортанням процесу, можна було побачити, як вони підштовхували Дженніфер, коли вона брала формочки для печива й вирізала обличчя. Серед них була володарка Оскару Сандра Буллок.

[ + – ] Сандра Буллок Фото: Getty Images

Найкращої подруги Дженніфер Еністон, акторки Кортні Кокс, поруч у цей день не було, проте вона прокоментувала відео.

"Хороша робота, Джен!" — зазначила "Моніка Геллер".

Нагадаємо, актор Меттью Перрі тривалий час був закоханий у Дженніфер Еністон.

Також Фокус писав про ймовірність відновлення роману між Дженніфер Еністон та її колишнім чоловіком.