Брэд Питт готов бороться в суде за своих детей

Актриса обвиняет своего бывшего мужа в домашнем насилии.

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58-летний голливудский актер Брэд Питт готов бороться в суде за право опеки над своими детьми. Об этом пишет CNA Lifestyle.

"Он подвергся всевозможным нападкам и искажению фактов. К счастью, государственные органы, которые Анджелина пыталась использовать против него, приняли свои собственные независимые решения. Свои интересы Питт будет продолжать отстаивать в суде, как он всегда это делал", — признается источник, близкий к многодетному отцу.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Новый виток скандального голливудского развода Брэда Питта и Анджелины Джоли нашел свое прочтение осенью 2022, когда актриса обнародовала свежие детали вероятного домашнего насилия со стороны бывшего возлюбленного. По словам Джоли, в 2016 году на борту частного джета Брэд Питт избивал детей и облил их алкогольными напитками. Сам актер все обвинения бывшей жены опровергает.

Хотя звездная пара распалась еще в 2016, суды между ними продолжаются до сих пор. А именно за опеку над шестью детьми, трое из которых биологические, и совместные бизнесы, в частности винодельню во Франции.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Elle

Напомним, Анджелина Джоли вышла в свет после нового скандала с бывшим мужем.

Также Фокус писал об ответе адвокатов Брэда Питта на новые обвинения Анджелины Джоли.