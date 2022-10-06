Брэд Питт ответил на обвинение Анджелины Джоли

Ранее актриса обвинила отца своих детей в домашнем насилии.

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58-летний голливудский актер Брэд Питт прокомментировал обвинение своей бывшей жены Анджелины Джоли по поводу скандальной ситуации на частном джете в 2016. Об этом пишет CNN.

В заявлении для издания представитель американской знаменитости назвал слова экс-жены Питта "полностью ложными".

В сентябре 2016 года Анджелина Джоли и Брэд Питт с детьми летели из Франции в Калифорнию на частном джете. И, как сообщается спустя годы, в тот день актер душил и толкал своих детей прямо на борту самолета. Однако об этом стало известно только после громкого развода голливудской пары и судов по поводу дальнейшей опеки над шестью их общими детьми (трое из которых биологические).

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty Images

По словам американской актрисы, именно этот инцидент стал поводом подать на развод в 2016.

Ранее многодетный отец заявлял, что разоблачил хитрый план своей бывшей возлюбленной. По словам Брэда Питта, Джоли специально затягивает судебные процессы, чтобы дети подольше оставались с ней. Таким образом, они больше привыкнут к актрисе и будут забывать об отце.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально были женаты с 2014, хотя об их отношениях стало известно гораздо раньше. Еще в 2005 году именно актриса стала причиной развода Питта и Дженнифер Энистон. Только сейчас всплыла информация, что Анджелина Джоли заказала у папарацци скандальную фотосессию на пляже в Кении, которая и разбила пятилетний брак Брэда.

Напомним, Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта.

Также Фокус писал о новых деталях развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон в 2005.