Бред Пітт відповів на обвинувачення Анджеліни Джолі

Раніше акторка звинуватила батька своїх дітей у домашньому насильстві.

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58-річний голлівудський актор Бред Пітт прокоментував обвинувачення своєї колишньої дружини Анджеліни Джолі щодо скандальної ситуації на приватному джеті у 2016. Про це пише CNN.

У заяві для видання представник американської знаменитості назвав слова ексдружини Пітта "повністю неправдивими".

У вересні 2016 Анджеліна Джолі та Бред Пітт з дітьми летіли з Франції в Каліфорнію на приватному джеті. І, як повідомляється через роки, в той день актор душив та штовхав своїх дітей прямо на борту літака. Проте це стало відомо після гучного розлучення голлівудської пари та судів щодо подальшої опіки над шістьма їхніми спільними дітьми (троє з яких біологічні).

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

За словами американської акторки, саме цей інцидент став приводом подати на розлучення у 2016.

Раніше багатодітний батько заявляв, що викрив хитрий план своєї колишньої коханої. За словами Бреда Пітта, Джолі спеціально затягує судові процеси, аби діти довше залишалися з нею. Таким чином вони більше звикнуть до акторки та забуватимуть про батька.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно були одружені з 2014, хоча про їхні стосунки стало відомо набагато раніше. Ще у 2005 саме акторка стала причиною розлучення Пітта та Дженніфер Еністон. Лише зараз спливла інформація, що Анджеліна Джолі замовила в папараці скандальну фотосесію на пляжі в Кенії, яка і розбила п'ятирічний шлюб Бреда.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі подала новий позов проти Бреда Пітта.

Також Фокус писав про нові деталі розлучення Бреда Пітта та Дженніфер Еністон у 2005.