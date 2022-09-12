Анджеліна Джолі навмисно розбила шлюб Бреда Пітта та Дженніфер Еністон

Знаменитість спеціально найняла папараці для скандального фото з Піттом.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі навмисно розбила пару Бреда Пітта та Дженніфер Еністон. Про це пише Page Six.

У 2005 році, коли Пітт ще перебував у шлюбі з Еністон, Анджеліна Джолі спеціально найняла папараці, аби ті зняли їх з прийомним сином Меддоксом на пляжі в Кенії. Про це розповів Ян Веннер, співвласник та видавець журналу Rolling Stone.

"У нас є фото, у нас є докази, у нас є всесвітня сенсація, дебют Бранджеліни. Інформатором була Анджеліна", — розповів Веннер у своїх мемуарах Like A Rolling Stone.

[ + – ] Скандальне фото з пляжу в Кенії у 2005

Анджеліна Джолі та Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", під час якого у них і зав'язався роман. У цей час голлівудський актор був одружений з акторкою грецького походження Дженніфер Еністон. Проте у 2005 шлюб Пітта та зірки серіалу "Друзі" остаточно розірвався.

На початку 2022 у мережі ходили чутки про відновлення роману між Бредом Піттом та Дженніфер Еністон. Проте офіційно обидві сторони не коментували ймовірність нової глави своєї історії.

[ + – ] Бред Пітт та Дженніфер Еністон Фото: People

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучаються з 2016 року. Вони продовжують ділити дітей та свої бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Нагадаємо, у родині Анджеліни Джолі нещодавно сталося поповнення.

Також Фокус писав про нову сторінку скандального розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі: акторка подала позов на чверть мільярда доларів.