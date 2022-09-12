Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Анджеліна Джолі навмисно розбила шлюб Бреда Пітта та Дженніфер Еністон

Анджеліна Джолі та Бред Пітт, бред пітт та дженніфер еністон, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучення, анджеліна джолі діти
Фото: Getty Images | Анджеліна Джолі та Бред Пітт

Знаменитість спеціально найняла папараці для скандального фото з Піттом.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі навмисно розбила пару Бреда Пітта та Дженніфер Еністон. Про це пише Page Six.

У 2005 році, коли Пітт ще перебував у шлюбі з Еністон, Анджеліна Джолі спеціально найняла папараці, аби ті зняли їх з прийомним сином Меддоксом на пляжі в Кенії. Про це розповів Ян Веннер, співвласник та видавець журналу Rolling Stone.

"У нас є фото, у нас є докази, у нас є всесвітня сенсація, дебют Бранджеліни. Інформатором була Анджеліна", — розповів Веннер у своїх мемуарах Like A Rolling Stone.

Скандальне фото з пляжу в Кенії у 2005

Анджеліна Джолі та Бред Пітт познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт", під час якого у них і зав'язався роман. У цей час голлівудський актор був одружений з акторкою грецького походження Дженніфер Еністон. Проте у 2005 шлюб Пітта та зірки серіалу "Друзі" остаточно розірвався.

На початку 2022 у мережі ходили чутки про відновлення роману між Бредом Піттом та Дженніфер Еністон. Проте офіційно обидві сторони не коментували ймовірність нової глави своєї історії.

Бред Пітт та Дженніфер Еністон
Бред Пітт та Дженніфер Еністон
Фото: People

Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучаються з 2016 року. Вони продовжують ділити дітей та свої бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

Нагадаємо, у родині Анджеліни Джолі нещодавно сталося поповнення.

Також Фокус писав про нову сторінку скандального розлучення Бреда Пітта та Анджеліни Джолі: акторка подала позов на чверть мільярда доларів.