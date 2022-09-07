У родині Анджеліни Джолі поповнення (фото)

Знаменитість помітили із сином під час шопінгу у спеціалізованому магазині.

У родині 47-річної голлівудської акторки Анджеліни Джолі поповнення. Про це пише Hola.

Судячи з усього, у домі американської знаменитості з'явився новий собака. Причиною для домислів стали свіжі фото колишньої дружини Бреда Пітта та їхнього 18-річного сина Пакса. Їх помітили при виході із зоомагазину у Лос-Анджелесі.

Пакс допомагав своїй зірковій матері нести велику лежанку, призначену для собаки немаленького розміру, а також інші речі для домашнього улюбленця.

Для виходу за покупками Анджеліна Джолі обрала чорно-білу класику. Тим часом 18-річний Пакс обрав комфортний одяг — вільну футболку, чорні штани та бейсболку.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Пакс у Лос-Анджелесі

Окрім Пакса, у колишнього подружжя Джолі-Пітт підростають ще п'ятеро дітей — сини Меддокс та Нокс, доньки Захара, Шайло та Вів'єн. Проте лише троє з них є біологічними дітьми зіркової пари.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2019. Проте досі продовжують судитися через опіку над шістьома дітьми та спільні бізнеси, зокрема виноробню у Франції.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Wireimage

Нагадаємо, американо-мексиканська акторка Сальма Хаєк назвала Анджеліну Джолі найкращим режисером.

Також Фокус детальніше писав про стильний образ для шопінгу, який напередодні продемонструвала Анджеліна Джолі.