В семье Анджелины Джоли пополнение (фото)

Знаменитость заметили с сыном во время шопинга в специализированном магазине.

В семье 47-летней голливудской актрисы Анджелины Джоли пополнение. Об этом пишет Hola.

Судя по всему, в доме американской знаменитости появилась новая собака. Причиной для домыслов стали свежие фото бывшей жены Брэда Питта и их 18-летнего сына Пакса. Их заметили при выходе из зоомагазина в Лос-Анджелесе.

Пакс помогал своей звездной матери нести большую лежанку, предназначенную для собаки немаленького размера, а также другие вещи для домашнего питомца.

Для выхода за покупками Анджелина Джоли выбрала черно-белую классику. Тем временем 18-летний Пакс выбрал комфортную одежду – свободную футболку, черные брюки и бейсболку.

[ + – ] Анджелина Джоли и Пакс в Лос-Анджелесе

Кроме Пакса, у бывших супругов Джоли-Питт подрастают еще пятеро детей — сыновья Мэддокс и Нокс, дочери Захара, Шайло и Вивьен. Однако только трое из них являются биологическими детьми звездной пары.

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году. Однако до сих пор продолжают судиться из-за опеки над шестью детьми и совместных бизнесов, в частности винодельни во Франции.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Wireimage

Напомним, американо-мексиканская актриса Сальма Хайек назвала Анджелину Джоли самым лучшим режиссером.

Также Фокус подробнее писал о стильном образе для шопинга, который накануне продемонстрировала Анджелина Джоли.