Черно-белая классика: Анджелина Джоли в самом универсальном ансамбле для шопинга

Знаменитость вместе с сыном заехали в зоомагазин прикупить пару вещей для собаки.

46-летняя оскароносная американская актриса Анджелина Джоли отправилась на шопинг в зоомагазин Precision Pet Products ProValu в Лос-Анджелесе в компании 18-летнего приемного сына Пакса и выглядела при этом так же безупречно, как всегда. Снимки, сделанные папарацци на выходе из магазина, уже облетели соцсети.

Для похода за товарами для собаки Энджи надела белую футболку, черные шелковые брюки-клеш и соответствующие сандалии на платформе. Образ дополняли солнцезащитные очки и большая стеганая сумка, которая висела у актрисы на плече.

Пакс был одет в бежевую футболку, черные мешковатые штаны, белые парусиновые туфли и фиолетовую кепку Awake NY. Парень нес в руках двухдверную клетку для собаки за $35, а также лежанку.

Все покупки мать и сын погрузили в багажник большого внедорожника, рядом с которым находился их охранник.

По словам Джоли, Пакс радует ее своими успехами. Актриса рассказала, что он "усердно работал" в Италии на съемочной площадке ее пятой режиссерской работы "Без крови", будучи помощником режиссера.

Ранее мы писали о том, что приемная дочь актрисы Захара стала студенткой престижного колледжа, а родная дочь Джоли и Питта Шайло радует своими достижениями на танцевальном поприще.

Тем временем Энджи не оставляет попыток наказать бывшего мужа за рукоприкладство на борту самолета в 2016 году. Она даже подала иск против ФБР, однако судья отказался возбуждать дело.