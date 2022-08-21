Суд не будет рассматривать иск Анджелины Джоли против Брэда Питта, — СМИ

Актриса обвиняет своего бывшего мужа в домашнем насилии.

Накануне стало известно, что суд не будет рассматривать свежий иск голливудской актрисы Анджелины Джоли против ее экс-мужа Брэда Питта. Об этом пишет Page Six.

Дело касается скандала на частном самолете, произошедшем в 2016 году. Тогда 58-летний американский актер кричал на свою тогда еще жену и ударил ее. Актриса предоставила фотодоказательства семейного инцидента.

Однако с большой вероятностью суд даже не станет рассматривать новый иск 47-летней актрисы, поскольку в прошлый раз присяжные тщательно изучили всю предоставленную суду информацию и не нашли доказательств, свидетельствующих о вине бывшего мужа Анджелины Джоли.

[ + – ] Анджелина Джоли и Брэд Питт Фото: Getty Images

"Срок исковой давности истек, и они видели всю имеющуюся информацию. Здесь нет ничего нового. Тогда они рассмотрели все обвинения Анджелины и не выдвигали никаких обвинений. ФБР тщательно расследовало инцидент, шансов на то, что они возобновят дело, нет. Это все согласованная попытка очернить Брэда", — отмечают источники издания.

Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись в 2019 году, однако до сих пор не могут оставить друг друга в покое: звездные супруги до конца не определились, с кем останутся шесть их детей, конфликтуют по поводу общей винодельни во Франции и не забыли об инциденте на частном самолете в 2016.

[ + – ] Анджелина Джоли с детьми Фото: Elle

Напомним, в Сети появились фото побоев, которые Анджелина Джоли получила после ссоры с Брэдом Питтом.

Также Фокус писал о взрослом сыне Анджелины Джоли и Брэда Питта.