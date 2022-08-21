Суд не розглядатиме позов Анджеліни Джолі проти Бреда Пітта, — ЗМІ

Акторка звинувачує свого колишнього чоловіка в домашньому насильстві.

Напередодні стало відомо, що суд не розглядатиме свіжий позов голлівудської акторки Анджеліни Джолі проти її ексчоловіка Бреда Пітта. Про це пише Page Six.

Справа стосується скандалу на приватному літаку, котрий стався у 2016 році. Тоді 58-річний американський актор кричав на свою тоді ще дружину та вдарив її. Акторка навіть надала фотодокази сімейного інциденту.

Проте з великою ймовірністю суд навіть не стане розглядати новий позов 47-річної акторки, оскільки минулого разу присяжні ретельно вивчили всю надану суду інформацію і не знайшли доказів, які свідчили би про провину колишнього чоловіка Анджеліни Джолі.

[ + – ] Анджеліна Джолі і Бред Пітт Фото: Getty Images

"Термін позовної давності минув, і вони бачили всю наявну інформацію. Тут немає нічого нового. Тоді вони розглянули всі звинувачення Анджеліни і не висували жодних звинувачень. ФБР ретельно розслідувало інцидент, шансів на те, що вони відновлять справу, немає. Це все узгоджена спроба очорнити Бреда", — зазначають джерела видання.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт офіційно розлучилися у 2019 році, проте досі не можуть залишити одне одного у спокої: зіркове подружжя досі не визначилося, з ким залишаться шестеро їхніх дітей, конфліктують з приводу спільної виноробні у Франції та не забули про інцидент на літаку у 2016.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Elle

Нагадаємо, у мережі з'явилися фото побоїв, які Анджеліна Джолі отримала після сварки з Бредом Піттом.

Також Фокус писав про дорослого сина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта.