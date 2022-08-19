У мережі спливли фото побоїв, нібито отриманих Анджеліною Джолі у сварці з Бредом Піттом

За словами акторки, травми вона отримала під час сварки, яка поклала край їхньому шлюбу.

Американський портал Page Six опублікував знімки, на яких, за твердженням журналістів, зображені травми, отримані Анджеліною Джолі під час її сварки з Бредом Піттом на борту приватного літака у 2016 році, які вона надала ФБР, вимагаючи притягнути колишнього чоловіка до відповідальності. На фото — кисть та лікоть акторки із синцями.

Згідно зі звітом ФБР, Джолі розповіла слідчим, що п'яний Пітт кричав на неї в туалеті на борту рейсу назад із Ніцци до США. Вона стверджувала, що Бред "схопив її за голову", "схопив за плечі", струснув її, штовхнув до стіни ванної та кричав на неї: "Ти руйнуєш цю родину".

[ + – ] Синяк на руці Анджеліни Джолі Фото: pagesix.com

Двоє з їхніх неповнолітніх дітей, імена яких відредаговані у звіті, "стояли за дверима, плакали і запитували: "Ти в порядку, матусю?" — заявила вона.

Пітт нібито кричав у відповідь: "Ні, мама не в порядку. Вона руйнує цю родину. Вона божевільна", — йдеться у повідомленні.

Акторка стверджує, що ці слова спровокували на той момент 15-річного Меддокса заступитися за неї, що дуже розлютило її чоловіка. Потім Джолі додала, що бачила, як він утік до одного з дітей, "начебто збирався напасти". Водночас він сильно штовхнув її, внаслідок чого вона отримала травми спини та ліктя.

До звіту включено чорно-білі ксерокопії фотографій, а також рукописні сторінки, переважно відредаговані, надані Джолі нібито від її дітей, які містять опис інциденту.

[ + – ] Слід від удару на лікті акторки Фото: pagesix.com

Під час сварки Джолі також стверджувала, що Пітт сказав про одного з їхніх дітей: "схожий на гребану дитину з Колумбіни". За її словами, Бред продовжував пити під час подорожі, а згодом облив її пивом. Після того, як вони прибули до Лос-Анджелеса, у пари нібито сталася ще одна сварка, і Пітт не дозволяв їй і дітям залишити літак протягом 20 хвилин.

Актора не заарештовано або звинувачено у зв'язку з інцидентом після того, як ФБР завершило розслідування в листопаді 2016 року. Згідно зі звітом, після вивчення заяви про ймовірну причину, пов'язану з подією, представник прокуратури США обговорив це розслідування з агентом ФБР.

"Всі сторони дійшли згоди, що кримінальні звинувачення у цій справі не порушуватимуться через кілька факторів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Джолі подала до суду на ФБР з вимогою продовжити розслідування та притягнути ексчоловіка до відповідальності.

Нещодавно ЗМІ написали про те, що життя Пітта почало налагоджуватися, і зараз він зустрічається з жінкою, ім'я якої пресі невідоме. Водночас актор поскаржився, що колишня дружина продовжує псувати йому настрій та завдає проблем.