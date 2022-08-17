Анджеліна Джолі судитиметься з ФБР через Бреда Пітта

Акторка не згодна з тим, що справу проти її колишнього чоловіка за рукоприкладство у 2016 році зам'яли, і ніхто не висунув йому жодних звинувачень.

Анджеліна Джолі стала позивачем у судовому процесі проти ФБР, пов'язаного зі звинуваченнями у нападі Бреда Пітта на неї і дітей, повідомляє Variety. Вона вимагає продовжити розслідування проти колишнього чоловіка, яке раніше зам'яли, вирішивши, що доказів провини Пітта не знайдено.

Йдеться про інцидент, що стався у 2016 році. Кілька років тому Енджі розповіла агентові ФБР, що Пітт "фізично та словесно ображав" її та їхніх дітей, коли вони перебували на борту літака. Згідно із записами агента, Пітт нібито відвів Джолі в кінець літака, схопив її за плечі та вигукнув щось на зразок: "Ти псуєш цю родину". Джолі стверджувала, що на тому ж рейсі сталася ще одна фізична сварка, внаслідок якої вона зазнала травм, зокрема забій ліктя. Зірка також сказала, що Пітт у цей час був п'яний і облив її пивом. Тоді ж у сварку батьків втрутився на той момент 15-річний Меддокс, щодо якого Пітт застосував силу.

Незабаром після інциденту зіркова пара розлучилася, а Пітт публічно кинув пити.

Через деякий час спеціальний агент зустрівся з помічником прокурора США і дійшов висновку, що вони не пред'являтимуть кримінальні звинувачення акторові, внаслідок чого Джолі анонімно подала позов проти ФБР відповідно до Закону про свободу інформації, щоб отримати документи, пов'язані з федеральним розслідуванням проти Пітта. Те, що акторці надали дозвіл анонімно порушити справу проти ФБР, було "інтригувальною ухвалою", яка привернула увагу у Вашингтоні, округ Колумбія.

За інформацією Politico, суддя відмовився задовольнити позов Джейн Доу щодо Закону про свободу інформації. Він вимагав в ФБР документи, пов'язані з твердженнями про те, що тодішній чоловік позивачки "фізично та словесно ображав" її та їхніх дітей, коли вони подорожували приватним літаком "кілька років тому". У статті передбачалося — виходячи з графіка часу, деталей інциденту та впливового адвоката, — що цією "Джейн Доу" була Анджеліна Джолі, а "тодішнім чоловіком" — Бред Пітт. Усе закінчилося тим, що суддя вирішив не висувати звинувачення.

[ + – ] Анджеліна Джолі з прийомним сином Меддоксом

Згідно зі скаргою Джолі, в яку в серпні були внесені поправки, "міс Доу шукала приховану інформацію протягом кількох років, намагаючись забезпечити, щоб її діти отримували кваліфікований… догляд і… консультування щодо усунення заподіяної шкоди… Інформація, що приховується Міністерством юстиції та ФБР, містить докази шкоди. Наполеглива відмова у наданні цієї інформації міс Доу… самій жертві нападу — перешкоджала і продовжує перешкоджати її зусиллям щодо забезпечення для своїх дітей необхідного постійного догляду та медичного обслуговування, а також ще більше нашкодилп дітям відповідно до сімейного законодавства".

Зі свого боку, команда Пітта відмовляє всі звинувачення, зокрема й у тому, що він нашкодив своєму синові.

"Він підкреслює, що це не досягло рівня фізичного насильства, що ніхто не постраждав фізично. Він жодним чином не бив свою дитину по обличчю. Він цього не робив, він категоричний у цьому. Так, він поклав на нього руки, тому що конфронтація виходила з-під контролю", — заявили тоді адвокати актора.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ написали про те, що життя Пітта почало налагоджуватися, і зараз він зустрічається із жінкою, ім'я якої пресі невідоме. При цьому актор поскаржився, що колишня дружина продовжує псувати йому настрій і завдає проблем.