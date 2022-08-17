Анджелина Джоли будет судиться с ФБР из-за Брэда Питта

Актриса не согласна с тем, что дело против ее бывшего мужа за рукоприкладство в 2016 году замяли, и никто не выдвинул ему никаких обвинений.

Анджелина Джоли стала истцом в судебном процессе против ФБР, связанном с обвинениями в нападении Брэда Питта на нее и детей, сообщает Variety. Она требует продолжить расследование против бывшего супруга, которое ранее замяли, решив, что доказательств вины Питта не найдено.

Речь идет об инциденте, имевшем место в 2016 году. Несколько лет назад Энджи рассказала агенту ФБР, что Питт "физически и словесно оскорблял" ее и их детей, когда они находились на борту самолета. Согласно записям агента, Питт якобы отвел Джоли в конец самолета, схватил ее за плечи и выкрикнул что-то вроде: "Ты портишь эту семью". Джоли утверждала, что на том же рейсе произошла еще одна физическая ссора, в результате которой она получила травмы, в том числе ушиб локтя. Звезда также сказала, что Питт в это время был пьян и облил ее пивом. Тогда же в ссору родителей вмешался на тот момент 15-летний Мэддокс, по отношению к которому Питт применил силу.

Вскоре после инцидента звездная пара развелась, а Питт публично бросил пить.

Через некоторое время специальный агент встретился с помощником прокурора США и пришел к выводу, что они не будут предъявлять уголовные обвинения актеру, в результате чего Джоли анонимно подала иск против ФБР в соответствии с Законом о свободе информации, чтобы получить документы, связанные с федеральным расследованием против Питта. То, что актрисе предоставили разрешение анонимно возбудить дело против ФБР, было "интригующим решением", которое привлекло внимание в Вашингтоне, округ Колумбия.

По информации Politico, судья отказался удовлетворить иск Джейн Доу по Закону о свободе информации. Он потребовал у ФБР документы, связанные с утверждениями о том, что тогдашний муж истицы "физически и словесно оскорблял" ее и их детей, когда они путешествовали на частном самолете "несколько лет назад". В статье предполагалось – исходя из графика времени, деталей инцидента и влиятельного адвоката, – что этой "Джейн Доу" была Анджелина Джоли, а "тогдашним мужем" – Брэд Питт. Все закончилось тем, что судья решил не выдвигать обвинения.

[ + – ] Анджелина Джоли с приемным сыном Мэддоксом

Согласно жалобе Джоли, в которую в августе были внесены поправки, "мисс Доу искала скрытую информацию в течение нескольких лет, пытаясь обеспечить, чтобы ее дети получали квалифицированный… уход и… консультирование по устранению причиненного вреда… Информация, утаиваемая Министерством юстиции и ФБР, содержит доказательства вреда. Настойчивый отказ в предоставлении этой информации мисс Доу… самой жертве нападения — препятствовал и продолжает препятствовать ее усилиям по обеспечению для своих детей необходимого постоянного ухода и медицинского обслуживания, а также еще больше навредил детям в соответствии с семейным законодательством".

В свою очередь команда Питта отицает все обвинения, в том числе и в том, что он навредил своему сыну.

"Он подчеркивает, что это не достигло уровня физического насилия, что никто не пострадал физически. Он никоим образом не бил своего ребенка по лицу. Он этого не сделал, он категоричен в этом. Да, он положил на него руки, потому что конфронтация выходила из-под контроля", – заявили тогда адвокаты актера.

Напомним, не так давно СМИ написали о том, что жизнь Питта начала налаживаться, и сейчас он встречается с женщиной, имя которой прессе неизвестно. При этом актер пожаловался, что бывшая жена продолжает портить ему настроение и доставляет проблемы.