Бред Пітт поскаржився, що Анджеліна Джолі продовжує псувати йому життя

Зіркова пара досі продовжує боротьбу одне проти одного за своїх дітей.

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58-річний голлівудський актор Бред Пітт заявив, що його колишня дружина Анджеліна Джолі продовжує псувати йому життя. Про це повідомляє Sky News.

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Як відомо, американський актор кілька місяців тому подав до суду позов. Проте справа не торкалася питання опіки над їхніми дітьми. Виявляється, 47-річна акторка таємно продала їхню спільну виноробню Stoli Group Tenute del Mondo російському олігарху Юрій Шефлеру.

Джолі продала лише свої частку, проте журналісти отримали доступ до документів, які підтверджують, що голлівудська акторка робила все можливе, аби повністю продати їхню багатомільйонну виноробню.

"Анджеліна Джолі таємно здійснила ймовірний продаж виноробні, навмисно порушуючи договірні права Бреда Пітта. Вчиняючи таким чином, Джолі прагнула отримати прибуток, який вона не заробила, щоб заподіяти шкоду колишньому чоловікові", — зазначено у документах.

[ + – ] Анджеліна Джолі виховує шістьох дітей Фото: Getty Images

Зазначимо, що Бред Пітт та Анджеліна Джолі розлучилися ще у 2016 році, проте досі продовжують боротьбу одне проти одного за своїх шістьох дітей, троє з яких біологічні.

Нещодавно Пітту дозволили спільну опіку, проте його колишня кохана подала апеляцію та добилася відсторонення судді.

Нагадаємо, у ЗМІ активно обговорюють ймовірний роман Бреда Пітта та Дженніфер Еністон. 58-річний голлівудський актор подарував своїй колишній дружині маєток за 79 млн доларів.

Також Фокус писав про план помсти Анджеліни Джолі. Бред Пітт вважає, що акторка спеціально затягує судовий розгляд питання опіки над їхніми дітьми, адже за цей час вони, живучи з Джолі, все більше звикають до неї та відсторонюються від Пітта.