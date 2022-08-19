В Сети всплыли фото побоев, якобы полученных Анджелиной Джоли в ссоре с Брэдом Питтом

По словам актрисы, травмы были получены ею во время ссоры, которая положила конец их браку.

Американский портал Page Six опубликовал снимки, на которых, по утверждению журналистов, изображены травмы, полученные Анджелиной Джоли во время ее ссоры с Брэдом Питтом на борту частного самолета в 2016 году, которые она предоставила ФБР, требуя привлечь бывшего мужа к ответственности. На фото – кисть и локоть актрисы с синяками.

Согласно отчету ФБР, Джоли рассказала следователям, что пьяный Питт кричал на нее в туалете на борту рейса обратно из Ниццы в США. Она утверждала, что Брэд "схватил ее за голову", "схватил за плечи", встряхнул ее, толкнул к стене ванной и кричал на нее: "Ты разрушаешь эту семью".

[ + – ] Синяк на руке Анджелины Джоли Фото: pagesix.com

Двое из их несовершеннолетних детей, имена которых были отредактированы в отчете, "стояли за дверью, плакали и спрашивали: "Ты в порядке, мамочка?" – заявила она.

Питт якобы кричал в ответ: "Нет, мама не в порядке. Она разрушает эту семью. Она сумасшедшая", – говорится в сообщении.

Актриса утверждает, что эти слова спровоцировали на тот момент 15-летнего Мэддокса заступиться за нее, что очень разозлило ее супруга. Затем Джоли добавила, что видела, как он бежал к одному из детей, "как будто собирался напасть". В то же время он сильно толкнул ее, в результате чего она получила травмы спины и локтя.

В отчет включены черно-белые ксерокопии фотографий, а также рукописные страницы, в основном отредактированные, предоставленные Джоли якобы от ее детей, содержащие описания инцидента.

[ + – ] След от удара на локте актрисы Фото: pagesix.com

Во время ссоры Джоли также утверждала, что Питт сказал об одном из их детей: "похож на гребаного ребенка из Колумбины". По ее словам, Брэд продолжал пить во время путешествия, а позже облил ее пивом. После того, как они прибыли в Лос-Анджелес, у пары якобы произошла еще одна ссора, и Питт не позволял ей и детям покинуть самолет в течение 20 минут.

Актер не был арестован или обвинен в связи с инцидентом после того, как ФБР завершило расследование в ноябре 2016 года. Согласно отчету, после изучения заявления о вероятной причине, связанной с произошедшим, представитель прокуратуры США обсудил это расследование с агентом ФБР.

"Все стороны пришли к соглашению, что уголовные обвинения по этому делу не будут возбуждаться из-за нескольких факторов", – говорится в сообщении.

Напомним, Джоли подала в суд на ФБР с требованием продолжить расследование и привлечь экс-супруга к ответственности.

Не так давно СМИ написали о том, что жизнь Питта начала налаживаться, и сейчас он встречается с женщиной, имя которой прессе неизвестно. При этом актер пожаловался, что бывшая жена продолжает портить ему настроение и доставляет проблемы.