Анджеліна Джолі показала рідного сина-красеня від Бреда Пітта

Акторку та її сина по парку супроводжували три охоронці та гід.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала разом із 14-річним сином Ноксом Universal Studios у Лос-Анджелесі. Підліток разом із матір'ю вирушили до тематичного парку "Чарівний світ Гарі Поттера", розташованого в Юніверсіті-Сіті, пише Daily Mail.

Парком знаменитість гуляла в білій літній легкій сукні із запахом від бренду Vince за $506, а в руках вона тримала світлий кардиган. Образ доповнювали кремові сандалії Valentino та стильна біла сумочка Christian Dior.

Очі Енджі сховала за сонцезахисними окулярами-авіаторами, а волосся залишило розпущеним.

Її син обрав білу футболку з кольоровим принтом, чорні джоггери та кросівки.

Анджеліна і Нокс прогулювалися парком, і хлопчик навіть обзавівся чарівною паличкою головного лиходія всесвіту Гаррі Поттера Волдеморта. Їх супроводжували троє охоронців та гід.

До програми екскурсії входило не лише розглядання найвідоміших об'єктів, знайомих фанатам фільмів про юного чарівника, а й обід у ресторані "Три мітли". Пізніше їх бачили на атракціоні "Сімпсони".

Нокс — один із трьох рідних дітей Енджі та Бреда Пітта. Він має сестру-близнюка Вів'єн, а також старшу сестру Шайло. Крім того, у сім'ї виховуються троє прийомних дітей — Меддокс, Пакс та Захара. Хлопчик не так часто з'являється на публіці, як його сестри, тому кожен вихід викликає незмінний інтерес.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі знову позиватися до ФБР. Вона подала до суду скаргу з вимогою продовжити розслідування інциденту 2016 року на борту приватного літака, коли внаслідок сварки Бред Пітт підняв на неї руку, а також ударив їх на той момент 15-річного прийомного сина Меддокса. Акторка незадоволена тим, що колишньому чоловікові не висунули жодних звинувачень.