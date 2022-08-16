Просто та зі смаком: літній street style від Анджеліни Джолі

Влітку акторка віддає перевагу світлим кольорам та легким тканинам.

47-річна американська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі залишається вірною своєму стилю в одязі, обираючи практичні речі в одній кольоровій гамі та вміло поєднуючи дорогі бренди з бюджетними марками, але разом з тим маючи вигляд на мільйон усюди, де б не з'явилася. Днями багатодітна мати вкотре продемонструвала, що вміє одягатися скромно і водночас розкішно, вийшовши за покупками в елегантному літньому ансамблі.

Зірку помітили разом зі своїм 14-річним сином Ноксом під час покупки продуктів у Лос-Фелізі. Енджі мала невимушений шикарний вигляд у білій максісукні з легкої тканини із запахом, яку вона поєднувала з кремовими сандалями Valentino.

Джолі доповнила свій образ стильною білою сумочкою Christian Dior та накинула на руку затишний сірий светр на випадок, якщо похолодає. Обличчя вона приховала за окулярами в чорній оправі, а як аксесуари обрала витончені сережки.

Син акторки ніс сумки із продуктами, коли вони йшли до машини. Він був у білій футболці, чорних джинсах та білих кросівках.

Джолі та Пітт, чий шлюб розпався у 2016 році, виховують шістьох дітей. Крім Нокса, у них також є три дочки: 17-річна Захара, 16-річна Шайло, 14-річна Вів'єн, а також сини — Меддокс (21 рік) та 18-річний Пакс. Водночас троє дітей усиновлені акторкою з-за кордону: Захара з Ефіопії, Пакс із В'єтнаму та Меддокс із Камбоджі. Шайло, Вів'єн та Нокс — рідні діти Енджі та її колишнього чоловіка.

Нещодавно повідомлялося, що Пітт прагне якнайчастіше бачити своїх нащадків. Наприклад, нещодавно він прилітав до Італії на дні народження Нокса та Вів'єн. У цей час Джолі якраз знімає там свій новий фільм "Без крові" із Сальмою Хаєк у головній ролі.

"Бред прагне бачити дітей якомога частіше, де б вони не знаходилися. Він цінує кожну мить, проведену з ними. Йому подобається бути батьком, і він намагався отримати максимальну користь зі складної ситуації, враховуючи, наскільки ворожим він був з Анджеліною", — каже інсайдер з оточення знаменитостей.

Нещодавно Пітт зізнався, які почуття відчуває до Шайло.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі показала, як уміє танцювати. Так вона відсвяткувала те, що Захара вступила до престижного коледжу.