Бред Пітт зізнався, що відчуває до дочки Шайло

Актор не перестає дивуватися з талантів своєї доньки.

58-річний голлівудський актор Бред Пітт, який зараз активно просуває новий комедійний бойовик "Швидкісний потяг" зі своєю участю й щедро роздає інтерв'ю на червоних доріжках, не уникнув питань про сім'ю та дітей. Зокрема, журналістів цікавило його ставлення до рідної дочки Шайло, пише ET.

За словами актора, його дочка "дуже красива", а її танцювальні рухи настільки гарні, що "викликають сльози на очах". Звідки в Шайло талант до танців, Пітт не уявляє. Він стверджує, що в нього "обидві ноги ліві".

Як відомо, 16-річна дочка актора вже кілька років займається хіп-хопом у студії лос-анджелеського хореографа Гамільтона Еванса.

"Шайло любить танцювати. Вона дуже талановита. Вона також має кілька хороших друзів завдяки танцювальному співтовариству, і всі вони в чатах, діляться своїми улюбленими плейлистами тощо. Вчителі дуже вражені нею та кажуть, що немає межі можливостям, якщо вона хоче піднятися на наступний рівень, і Шайло може це зробити", — розповів інсайдер.

Бред Пітт раніше заявляв, що йому не важливо, чи підуть діти стопами своїх батьків або шукатимуть нові заняття:

"Мені подобається, коли вони знаходять свій власний шлях, знаходять те, що їм цікаво, і досягають у цьому успіху".

Загалом у Бреда та Анджеліни шестеро дітей. З них троє – Шайло, Вів'єн та Нокс – рідні, а Меддокс, Пакс та Захара – усиновлені.

17-річна Захара стала студенткою коледжу Спелмана та найближчими місяцями переїде в Атланту, штат Джорджія, де розташований навчальний заклад.

Старший син колишньої пари, 20-річний Меддокс, навчався в університеті Йонсей у Сеулі, Південна Корея. Після того, як навчання зробили дистанційним через коронавірус, він повернувся в США. Їхній другий син, Пакс, якому зараз 18 років, закінчив школу минулого літа, але про його вступ до коледжу не повідомлялося.

Нагадаємо, Бред Пітт дивує публіку модними експериментами. На прем'єрі останнього фільму в різних країнах він з'являвся в яскравих і оригінальних костюмах, а на червону доріжку в Берліні вийшов у спідниці.