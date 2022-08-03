Брэд Питт признался, какие чувства испытывает к дочери Шайло

Актер не перестает удивляться талантам своей дочери.

58-летний голливудский актер Брэд Питт, который сейчас активно продвигает новый комедийный боевик "Скоростной поезд" со своим участием и щедро раздает интервью на красных дорожках, не избежал вопросов о семье и детях. В частности, журналистов интересовало его отношенияе к родной дочери Шайло, пишет ET.

По словам актера, его дочь "очень красивая", а ее танцевальные движения настолько хороши, что "вызывают слезы на глазах". Откуда у Шайло талант к танцам, Питт не представляет. Он утверждает, что у него "обе ноги левые".

Как известно, 16-летняя дочь актера уже несколько лет занимается хип-хопом в студии лос-анджелесского хореографа Гамильтона Эванса.

"Шайло любит танцевать. Она очень талантлива. У нее также есть несколько хороших друзей благодаря танцевальному сообществу, и все они в чатах, делятся своими любимыми плейлистами и тому подобными вещами. Учителя очень впечатлены ею и говорят, что нет предела возможностям, если она хочет подняться на следующий уровень, и Шайло может это сделать", – рассказал инсайдер.

Брэд Питт ранее зявлял, что ему не важно, пойдут ли дети по стопам своих родителей или же будут искать новые занятия:

"Мне нравится, когда они находят свой собственный путь, находят то, что им интересно, и добвиваются в этом успеха".

Всего у Брэда и Анджелины шестеро детей. Из них трое – Шайло, Вивьен и Нокс – родные, а Мэддокс, Пакс и Захара – усыновленные.

17-летняя Захара стала студенткой колледжа Спелмана и в ближайшие месяцы переедет в Атланту, штат Джорджия, где расположено учебное заведение.

Старший сын бывшей пары, 20-летний Мэддокс, учился в университете Йонсей в Сеуле, Южная Корея. После того, как обучение сделали дистанционным из-за коронавируса, он вернулся в США. Их второй сын, Пакс, которому сейчас 18 лет, закончил школу прошлым летом, но о его поступлении в колледж не сообщалось.

Напомним, Брэд Питт удивляет публику модными экспериментами. На премьере последнего фильма в разных странах он появлялся в ярких и оригинальных костюмах, а на красную дорожку в Берлине и вовсе вышел в юбке.