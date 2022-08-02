Брэд Питт объяснил, почему надел юбку для премьеры фильма

И объяснение вышло весьма сумбурным

58-летний Брэд Питт устроил целое шоу из своего появления на премьере фильма "Быстрее пули" в Берлине. Актер вышел на красную дорожку в льняном костюме, который состоял из пиджака и юбки. Об этом пишет Variety.

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Его образ произвел фурор, модные таблоиды принялись выяснять, кто автор костюма и это оказался таинственный дизайнер Хаанс Николас Мотт, которые создает свои наряды вручную и к которому невозможно попасть в клиенты, если вы не знаете другого его клиента.

После журналистов стало интересовать, почему Питт выбрал такой странный наряд для выхода. И он, наконец дал объяснение.

"Я не знаю! Мы все равно все умрем, так что давайте все испортим!", — заявил актер изданию Variety.

[ + – ] Брэд Питт и его юбка Фото: Getty Images

Обладатель "Оскара" играет главную роль в фильме режиссера Дэвида Лейтча. Ему досталась роль наемного убийцы по кличке Божья коровка, которые оказывается на скоростном поезде, который идет из Токио в Киото в компании наемных убийц.

В захватывающем фильме также снялись Джоуи Кинг, Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Зази Битц и другие.

Первоначально триллер Bullet Train планировалось выпустить в апреле 2022 года, но из-за нескольких задержек выпуск был перенесен на 5 августа.

Напомним, кроме костюма с юбкой, Питт в полной мере воспользовался своим знакомством с дизайнером Моттом, и на каждом премьерном показе появлялся в новом наряде его бренда.

В Лос-Анджелесе он вышел на красную дорожку в зеленом брючном костюме.