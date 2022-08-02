Бред Пітт пояснив, чому вдягнув спідницю для прем'єри фільму

І пояснення вийшло вельми сумбурним.

58-річний Бред Пітт влаштував ціле шоу зі своєї появи на прем'єрі фільму "Швидше за кулю" в Берліні. Актор вийшов на червону доріжку в лляному костюмі, що складався з піджака та спідниці. Про це пише Variety.

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Його образ спричинив фурор, модні таблоїди почали з'ясовувати, хто автор костюма, і це виявився таємничий дизайнер Хаанс Ніколас Мотт, який створює свої вбрання вручну й до якого неможливо потрапити в клієнти, якщо ви не знаєте іншого клієнта.

Потім журналістів стало цікавити, чому Пітт вибрав таке дивне вбрання для виходу. І він нарешті дав пояснення.

"Я не знаю! Ми все одно все помремо, тож давайте все зіпсуємо!" — заявив актор виданню Variety.

[ + – ] Бред Пітт і його спідниця Фото: Getty Images

Власник "Оскара" грає головну роль у фільмі режисера Девіда Лейтча. Йому дісталася роль найманого вбивці на прізвисько Сонечко, який опиняється на швидкісному поїзді, що йде з Токіо до Кіото в компанії найманих убивць.

У захопливому фільмі також знялися Джої Кінг, Сандра Буллок, Аарон Тейлор-Джонсон, Зазі Бітц та інші.

Спочатку трилер Bullet Train планувалося випустити у квітні 2022 року, але через кілька затримок випуск перенесли на 5 серпня.

Нагадаємо, крім костюма зі спідницею, Пітт повною мірою скористався своїм знайомством із дизайнером Моттом, і на кожному прем'єрному показі з'являвся в новому вбранні його бренду.

У Лос-Анджелесі він вийшов на червону доріжку в зеленому брючному костюмі.