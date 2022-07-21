Журналісти з'ясували, хто одягнув Бреда Пітта в спідницю та персиковий костюм
Це один із найзагадковіших дизайнерів сучасності — Гаанс Ніколас Мотт, адепт "повільної моди"
Останні появи Бреда Пітта на фотоколах, присвячених його останній роботі, фільму "Швидше за кулю", справили справжній фурор. Модні критики оцінили розслаблені та стильні образи та нарешті з'ясували, хто забезпечив Пітта вбраннями. Про це пише Just Jared.
Персиковий костюм і шоколадний костюм зі спідницею, а також інші вбрання Пітта створив Гаанс Ніколас Мотт, дизайнер із Нью-Йорка, представник "повільної" моди.
Стати його клієнтом можна тільки за рекомендацією іншого клієнта, а все вбрання створюється вручну та під суворим контролем самого Ніколаса. Особливо це добре помітно на прикладі зеленого костюма Пітта в Лондоні — піджак був пошитий навмисне недбало: було видно навіть стібки контрастного кольору.
Він описує свої моделі як ті, що змінюються з часом, пристосовуючись до того, хто їх носить. Щоб додати таємничості до кожного виробу, Гаанс навмисно не додає фізичні ярлики.
У марки немає свого Instagram, він є тільки в марки Anecho, з якою співпрацює Мотт і яка працює в Лондоні, Мельбурні й Токіо.
Одяг виготовлений вручну повністю, включаючи ґудзики, які виготовляє вручну батько Мотта.
За освітою Мотт — архітектор. Він зізнався, що йому дуже подобається конструювати одяг: робити викрійки та зшивати всі частини одягу разом, але якщо йому це колись набридне, він просто перестане це робити.
Нагадаємо, у персиковому костюмі Пітт з'явився на фотоколлі в Парижі й одразу виділився серед своїх колег.
А спідницю з грубими черевиками він одягнув на прем'єрний показ фільму "Швидше за кулю" в Берліні. Утім, це не вперше, коли Пітт позує в спідниці. 1999 року він став зіркою цілої фотосесії у вечірніх сукнях для журналу Rolling Stone.