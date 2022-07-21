Журналисты выяснили, кто нарядил Брэда Питта в юбку и персиковый костюм
Это один из самых загадочных дизайнеров современность – Хаанс Николас Мотт адепт "медленной моды"
Последние появления Брэда Питта на фотоколлах, посвященных его последней работе, фильму "Быстрее пули", произвели настоящий фурор. Модные критики оценили расслабленные и стильные образы, и наконец выяснили, кто снабдил Питта нарядами. Об этом пишет Just Jared.
Персиковый костюм и шоколадный костюм с юбкой, а также прочие наряды Питта создал Хаанс Николас Мотт, дизайнер из Нью-Йорка, адепт "медленной" моды.
Стать его клиентом можно только по рекомендации другого клиента, а все наряды создаются вручную и под строгим контролем самого Николаса. Особенно это хорошо заметно на примере зеленого костюма Питта в Лондоне – пиджак был пошит нарочито небрежно: были видны даже стежки контрастного цвета.
Он описывает свои модели как те, что меняются со временем, приспосабливаясь под того, кто их носит. Чтобы добавить таинственности каждому изделию, Хаанс намеренно не добавляет физических ярлыков.
У марки нет своего Instagram, он есть только у марки Anecho, с которой сотрудничает Мотт и которая работает в Лондоне, Мельбурне и Токио.
Одежда изготовлена вручную полностью, включая пуговицы, которые вручную изготавливает отец Мотта.
По образованию Мотт – архитектор. Он признался, что ему очень нравится конструировать одежду: делать выкройки и сшивать все части одежды вместе, но если ему это когда-нибудь надоест – он просто перестанет это делать.
Напомним, в персиковом костюме Питт появился на фотоколле в Париже и сразу выделился среди своих коллег.
А юбку с грубыми ботинками он надел на премьерный показ фильма "Быстрее пули" в Берлине. Впрочем, это не первый раз, когда Питт позирует в юбке. В 1999 году он стал звездой целой фотосессии в вечерних платьях для журнала Rolling Stone.