UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Журналисты выяснили, кто нарядил Брэда Питта в юбку и персиковый костюм

2806
Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Фото: Getty Images | Брэд Питт в юбке

Это один из самых загадочных дизайнеров современность – Хаанс Николас Мотт адепт "медленной моды"

Последние появления Брэда Питта на фотоколлах, посвященных его последней работе, фильму "Быстрее пули", произвели настоящий фурор. Модные критики оценили расслабленные и стильные образы, и наконец выяснили, кто снабдил Питта нарядами. Об этом пишет Just Jared.

Персиковый костюм и шоколадный костюм с юбкой, а также прочие наряды Питта создал Хаанс Николас Мотт, дизайнер из Нью-Йорка, адепт "медленной" моды.

Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Брэд Питт в юбке
Фото: Getty Images

Стать его клиентом можно только по рекомендации другого клиента, а все наряды создаются вручную и под строгим контролем самого Николаса. Особенно это хорошо заметно на примере зеленого костюма Питта в Лондоне – пиджак был пошит нарочито небрежно: были видны даже стежки контрастного цвета.

Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Брэд Питт на премьере в Лондоне
Фото: Getty Images

Он описывает свои модели как те, что меняются со временем, приспосабливаясь под того, кто их носит. Чтобы добавить таинственности каждому изделию, Хаанс намеренно не добавляет физических ярлыков.

Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Дизайнер Хаанс Николас Мотт (слева)
Фото: Getty Images

У марки нет своего Instagram, он есть только у марки Anecho, с которой сотрудничает Мотт и которая работает в Лондоне, Мельбурне и Токио.

Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Пример работы Хаанса Николаса Мотта
Фото: Соцсети

Одежда изготовлена вручную полностью, включая пуговицы, которые вручную изготавливает отец Мотта.

По образованию Мотт – архитектор. Он признался, что ему очень нравится конструировать одежду: делать выкройки и сшивать все части одежды вместе, но если ему это когда-нибудь надоест – он просто перестанет это делать.

Хаанс Николас Мотт, брэд питт, дизайнер, брэд питт в юбке
Брэд Питт в костюме Хаанса Николаса Мотта
Фото: Getty Images

Напомним, в персиковом костюме Питт появился на фотоколле в Париже и сразу выделился среди своих коллег.

А юбку с грубыми ботинками он надел на премьерный показ фильма "Быстрее пули" в Берлине. Впрочем, это не первый раз, когда Питт позирует в юбке. В 1999 году он стал звездой целой фотосессии в вечерних платьях для журнала Rolling Stone.