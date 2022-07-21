Журналисты выяснили, кто нарядил Брэда Питта в юбку и персиковый костюм

Это один из самых загадочных дизайнеров современность – Хаанс Николас Мотт адепт "медленной моды"

Последние появления Брэда Питта на фотоколлах, посвященных его последней работе, фильму "Быстрее пули", произвели настоящий фурор. Модные критики оценили расслабленные и стильные образы, и наконец выяснили, кто снабдил Питта нарядами. Об этом пишет Just Jared.

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Персиковый костюм и шоколадный костюм с юбкой, а также прочие наряды Питта создал Хаанс Николас Мотт, дизайнер из Нью-Йорка, адепт "медленной" моды.

[ + – ] Брэд Питт в юбке Фото: Getty Images

Стать его клиентом можно только по рекомендации другого клиента, а все наряды создаются вручную и под строгим контролем самого Николаса. Особенно это хорошо заметно на примере зеленого костюма Питта в Лондоне – пиджак был пошит нарочито небрежно: были видны даже стежки контрастного цвета.

[ + – ] Брэд Питт на премьере в Лондоне Фото: Getty Images

Он описывает свои модели как те, что меняются со временем, приспосабливаясь под того, кто их носит. Чтобы добавить таинственности каждому изделию, Хаанс намеренно не добавляет физических ярлыков.

[ + – ] Дизайнер Хаанс Николас Мотт (слева) Фото: Getty Images

У марки нет своего Instagram, он есть только у марки Anecho, с которой сотрудничает Мотт и которая работает в Лондоне, Мельбурне и Токио.

[ + – ] Пример работы Хаанса Николаса Мотта Фото: Соцсети

Одежда изготовлена вручную полностью, включая пуговицы, которые вручную изготавливает отец Мотта.

По образованию Мотт – архитектор. Он признался, что ему очень нравится конструировать одежду: делать выкройки и сшивать все части одежды вместе, но если ему это когда-нибудь надоест – он просто перестанет это делать.

[ + – ] Брэд Питт в костюме Хаанса Николаса Мотта Фото: Getty Images

Напомним, в персиковом костюме Питт появился на фотоколле в Париже и сразу выделился среди своих коллег.

А юбку с грубыми ботинками он надел на премьерный показ фильма "Быстрее пули" в Берлине. Впрочем, это не первый раз, когда Питт позирует в юбке. В 1999 году он стал звездой целой фотосессии в вечерних платьях для журнала Rolling Stone.