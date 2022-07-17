Брэд Питт появился в Париже в идеальном персиковом образе

Актер стал главной звездой фотоколла, посвященного премьере фильма "Быстрее пули"

58-летний актер Брэд Питт представил с коллегами-актерами в Париже новый фильм "Быстрее пули" (Bullet Train). И для фотоколла на фоне Эйфелевой башни он выбрал костюм оригинального персикового оттенка. Об этом пишет Daily Mail.

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Свежий образ Питта выделил его среди прочих артистов, которые выбрали более темные цвета, и привлек к нему внимание. Образ он дополнил стильными солнечными очками и белой обувью.

[ + – ] Брэд Питт на фотоколле в Париже Фото: Getty Images

В новом фильме режиссера Дэвида Литча Брэду Питту досталась роль наемного убийцы по прозвищу "Божья коровка".

Напомним, триллер основан на романе японского писателя Котаро Исаки "Мария Битл" и рассказывает историю пятерых наемных убийц, которые оказываются в одном скоростном поезде, следующем из Токио. Они узнают, что их миссии как-то связаны, и пытаются выяснить, кто и зачем собрал их вместе.

[ + – ] Трейлер фильма "Быстрее пули"

Также роли в новом фильме исполнили Джоуи Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Карен Фукухара, Bad Bunny, Сандра Буллок и другие.

Новый фильм: Bullet Train изначально планировалось выпустить в апреле 2022 года, но из-за нескольких задержек его выпуск был перенесен на 5 августа.

[ + – ] Брэд Питт в Париже

Напомним, ранее Брэд Питт рассказал, что страдает прозопагнозией, то есть может не воспринимать лица других людей, даже своих родных и близких. Но его родные ему не верят.

Также он рассказывал в недавнем интервью мрачную историю своего дома в Лос-Анджелесе. Оказалось, что некоторые его жители покончили с собой.