Бред Пітт з'явився в Парижі в ідеальному персиковому образі

Актор став головною зіркою фотоколу, присвяченого прем'єрі фільму "Швидкісний потяг"

58-річний актор Бред Пітт представив з колегами-акторами в Парижі новий фільм "Швидкісний потяг" (Bullet Train). І для фотоколу на тлі Ейфелевої вежі він вибрав костюм оригінального персикового відтінку. Про це пише Daily Mail.

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Свіжий образ Пітта виділив його серед інших артистів, які обрали темніші кольори, і привернув до нього увагу. Образ він доповнив стильними сонячними окулярами та білим взуттям.

[ + – ] Бред Пітт на фотоколлі в Парижі Фото: Getty Images

У новому фільмі режисера Девіда Літча Бреду Пітту дісталася роль найманого вбивці на прізвисько "Сонечко".

Нагадаємо, трилер заснований на романі японського письменника Котаро Ісакі "Марія Бітл" і розповідає історію п'ятьох найманих убивць, які опиняються в одному швидкісному поїзді, що прямує з Токіо. Вони дізнаються, що їхні місії пов'язані, і намагаються з'ясувати, хто і навіщо зібрав їх разом.

[ + – ] Трейлер фільму "Швидкісний потяг"

Також ролі у новому фільмі виконали Джої Кінг, Аарон Тейлор-Джонсон, Карен Фукухара, Bad Bunny, Сандра Буллок та інші.

Новий фільм: Bullet Train спочатку планувалося випустити у квітні 2022 року, але через кілька затримок його випуск було перенесено на 5 серпня.

Нагадаємо, раніше Бред Пітт розповів, що страждає на прозопагнозію, тобто може не сприймати обличчя інших людей, навіть своїх рідних і близьких. Але його рідні йому не вірять.

Також він розповідав у недавньому інтерв'ю похмуру історію свого будинку у Лос-Анджелесі. Виявилося, що деякі його жителі наклали на себе руки.