У мережі обговорюють появу Бреда Пітта на публіці в спідниці

Оскароносний актор виконав головну роль у бойовику Девіда Лінча "Швидше за кулю".

58-річний Бред Пітт вирішив здивувати фанатів своїм зовнішнім виглядом. Знаменитість з'явився на прем'єрному показі нового фільму Девіда Лінча "Швидше за кулю" з Піттом у головній ролі в Берліні в незвичайному образі — лляному костюмі, що складається з темної спідниці вище колін, піджака в тон і м'ятої лососевої сорочки. Про це пише Daily Мail.

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Образ актор доповнив аксесуарами у вигляді сонцезахисних окулярів і намиста на шиї. Також Пітт одягнув чорні армійські черевики, продемонструвавши татуювання на своїх скульптурних литках.

[ + – ] Бред Пітт на показі в Берліні Фото: Getty Images

Мабуть, так Пітт хотів показати фанатам, що незважаючи на негаразди зі здоров'ям — нещодавно актор заявив, що страждає на прозопагнозію, через що погано розпізнає обличчя знайомих людей, а також затяжні судові процеси з колишньою дружиною Анджеліною Джолі, які забирають багато сил і енергії, він ще здатний дивувати.

За кілька днів до цього на прем'єрному показі фільму в Парижі Бред Пітт з'явився в темно-синьому кежуал-костюмі, сірій майці та білих кедах. Образ актора доповнювали стильні сонцезахисні окуляри-авіатори. Знаменитість активно позував перед камерами, демонструючи ефектні трюки, які, ймовірно, глядачі побачать у новому фільмі за його участю.

[ + – ] Бред Пітт на показі в Парижі Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт заявив, що він страждає на дуже рідкісне захворювання — прозопагнозію. Це когнітивний розлад, через який мозок неспроможна правильно обробити отриману інформацію, тому людина не розрізняє обличчя. Ступінь тяжкості захворювання може бути різним: одні люди не впізнають старих знайомих або не запам'ятовують нові обличчя, а інші не можуть розпізнати себе в дзеркалі. Через прозопагнозію людині важко визначити стать, вік і настрій співрозмовника.

Фокус раніше розповідав про те, що в колишнього подружжя — Бреда Пітта й Анджеліни Джолі — тривають судові позови після шлюборозлучного процесу. Нещодавно оскороносний актор звернувся з позовом до суду, звинувативши свою ексдружину в тому, що вона продала частку в їхній спільній виноробні Chateau Miraval, щоб завдати йому болю. Джолі заперечує всі звинувачення та стверджує, що вчинила так, бо більше не могла вести бізнес, оскільки багато часу після розлучення витрачає на виховання дітей.