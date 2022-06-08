Анджеліна Джолі не хотіла завдавати страждань Бреду Пітту — ЗМІ

Між колишнім подружжям тривають судові позови через спільну виноробню.

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Нещодавно Бред Пітт звернувся з позовом до суду, звинувативши Анджеліну Джолі в тому, що вона продала свою частку в їхній спільній виноробні Chateau Miraval. На думку голлівудського актора, колишня дружина зробила це, щоб завдати йому болю. Проте Джолі абсолютно не погоджується з подібними заявами. Як повідомляє People з посиланням на джерело, близьке до актриси, Джолі продала частку у виноробні, тому що більше не могла вести бізнес, оскільки багато часу після розлучення витрачає на виховання дітей.

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"Позов містера Пітта проти міс Джолі є продовженням хибної оповіді, і правда про ситуацію досі не оприлюднена", — каже інсайдер видання.

За інформацією джерела, після того, як Джолі подала на розлучення, вона прийняла важке рішення продати свою частку в бізнесі. Акторка зробила кілька пропозицій своєму колишньому чоловікові, після чого знайшла ділового партнера з досвідом роботи в алкогольній промисловості.

"На жаль, після того, як вона належним чином і законно вийшла з бізнесу, містер Пітт втягує її у численні судові процеси", — резюмував інсайдер.

Джерело, близьке до Пітта, говорить прямо протилежне. За його інформацією, найкращим способом було б продати 100% бізнесу Пітту. Адвокати актора заявляють, що виноробня стала його "пристрасним" проєктом, перетворившись на багатомільйонний глобальний бізнес та одного з найшанованіших виробників рожевого вина у світі завдяки його зусиллям. На думку Пітта, Джолі нічого не зробила для успіху компанії, тому не мала права продавати частку, крім того, у колишнього подружжя була домовленість.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Бред Пітт подав до суду на ексдружину Анджеліну Джолі, стверджуючи, що вона незаконно продала свою частку у виноробні, яку вони купили разом у 2008 році. Між колишнім подружжям була домовленість про те, що вони ніколи не продадуть свої акції без згоди одне одного. Однак, як заявила команда Пітта, Джолі продала бізнес сторонньому конкуренту, не повідомивши колишнього чоловіка. Тепер актор вимагає визнати угоду незаконною та компенсувати йому завдану шкоду.