Бред Пітт з'явився на публіці в яскраво-зеленому костюмі

За словами Пітта, яскраві кольори його вбрання сприяють просуванню нового комедійного бойовика "Потяг-куля".

58-річний американський актор Бред Пітт продовжує експериментувати з яскравими образами. Після персикового костюма в Парижі, а також ансамблю зі спідницею в Берліні він з'явився на прем'єрному показі свого нового фільму "Потяг-куля" у Лос-Анджелесі у яскраво-зеленій "двійці".

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Лляний зелений піджак і того ж кольору широкі штани на шнурку, блакитна футболка та яскраво-жовті кросівки — саме в такому вигляді хизувався Пітт перед театром Regency Village, позуючи фотографам та спілкуючись із журналістами.

Вибір яскравого вбрання Пітт пояснив пресі тим, що за допомогою таких веселих образів він просуває комедійний бойовик зі своєю участю.

"Я маю на увазі, що ми все одно помремо, так що давайте просто повеселимося, перш ніж піти", — пожартував Пітт.

Нещодавно Бред шокував шанувальників словами про те, що планує завершити акторську кар'єру, проте пізніше пояснив, що його неправильно зрозуміли. Пітт наголосив, що йому варто точніше працювати над формулюванням пропозицій, а про звільнення з кіно не йдеться. Він, мовляв, міркував лише про те, як зміниться його кар'єра із віком.

Раніше ми писали про те, що Бред Пітт обзавівся розкішним особняком у Каліфорнії, який стоїть на скелі та видом на океан. "Холостяцька берлога", як називають цей будинок, обійшовся акторові в 40 мільйонів доларів.

Зараз Пітт зустрічається з жінкою, ім'я якої, щоправда, не розголошується. За його словами, зараз у нього — найкращий період у житті.

Тим часом Анджеліна Джолі, колишня дружина актора, радіє надходженню 17-річної прийомної дочки Захари до коледжу і навіть поділилася кадрами запального танцю у стінах закладу.