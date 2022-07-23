Місіс Сміт. Бред Пітт у спідниці став мемом у мережі (фото)

Це не перша поява знаменитості у жіночому одязі.

58-річний голлівудський актор Бред Пітт напередодні з'явився на прем'єрі свого фільму у спідниці, чим викликав хвилю жартів та мемів у мережі.

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Колишній чоловік Анджеліни Джолі виконав головну роль у бойовику Девіда Лінча "Швидше за кулю". А на прем'єрному показі картини в Берліні Пітт постав перед публікою в незвичайному образі — лляному костюмі, що складається з темної спідниці вище колін, піджака в тон і м'ятої лососевої сорочки.

[ + – ] Бред Пітт у Берліні

Найдотепнішим стало порівнянням голлівудської зірки з головною акторкою радянського фільму "Службовий роман". Користувачі мережі вирішили, що стиліст Бреда Пітта "надихнувся" аутфітами Людмили Прокопівни.

Практично такого кольору та довжини спідниця та піджак, такі ж невдачі на особистому фронті. Адже і радянська директорка довго добивалася свого кохання з підопічним Анатолієм Новосельцевим, і голлівудський актор досі не може вирішити справу в суді щодо опіки над їхніми з Анджеліною Джолі дітьми.

Зокрема користувачі пригадали фільм "Містер і місис Сміт", у якому і познайомилася зіркова пара, а згодом подружжя, Джолі-Пітт. Тільки тепер місис Сміт став Бред, а не Анджеліна.

Також фанати актора вирішили, що сукні більше пасують професору Снейпу з "Гаррі Поттера".

Проте це не перша поява 58-річного актора на публіці у жіночому одязі. Понад 20 років тому Пітт знявся для журналу "Rolling Stone" у дуже провокативних на той час образах.

[ + – ] Бред Пітт для "Rolling Stone" Фото: Instagram/Brad Pitt

Нагадаємо, Бред Пітт вийшов на публіку у спідниці.

Також Фокус писав про меми щодо участі Ніколь Кідман у модному показі Balenciaga. Австралійську акторку порівняли з шаурмою.