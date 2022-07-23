Миссис Смит. Брэд Питт в юбке стал мемом в Сети (фото)

Это не первое появление знаменитости в женской одежде.

58-летний голливудский актер Брэд Питт накануне появился на премьере своего фильма в юбке, чем вызвал волну шуток и мемов в Сети.

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Бывший муж Анджелины Джоли исполнил главную роль в боевике Дэвида Линча "Быстрее пули". А на премьерном показе картины в Берлине Питт предстал перед публикой в необычном образе — льняном костюме, состоящем из темной юбки выше колен, пиджаке в тон и мятой лососевой рубашке.

[ + – ] Брэд Питт в Берлине

Самым забавным стало сравнение голливудской звезды с главной актрисой советского фильма "Служебный роман". Пользователи Сети решили, что стилист Брэда Питта "вдохновился" аутфитами Людмилы Прокофьевны.

Практически такого цвета и длины юбка и пиджак, такие же неудачи на личном фронте. Ведь и советский директор долго добивалась своей любви с подопечным Анатолием Новосельцевым, и голливудский актер до сих пор не может решить дело в суде по поводу опеки над их с Анджелиной Джоли детьми.

В частности, пользователи вспомнили фильм "Мистер и миссис Смит", в котором и познакомилась звездная пара, а впоследствии супруги, Джоли-Питт. Только теперь миссис Смит стал Брэд, а не Анджелина.

Также фанаты актера решили, что платья больше подходят профессору Снейпу из "Гарри Поттера".

Однако это не первое появление 58-летнего актера на публике в женской одежде. Более 20 лет назад Питт снялся для журнала "Rolling Stone" в очень провокативных образах.

[ + – ] Брэд Питт для "Rolling Stone" Фото: Instagram/Brad Pitt

Напомним, Брэд Питт вышел на публику в юбке.

Также Фокус писал о мемах об участии Николь Кидман в модном показе Balenciaga. Австралийскую актрису сравнили с шаурмой.