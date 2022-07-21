Николь Кидман сравнивают с шаурмой в Сети (фото)
Знаменитость попробовала себя в новой отрасли.
Австралийская актриса Николь Кидман стала мемом в Сети. Ее выход во время показа кутюрной коллекции Balenciaga спровоцировал ряд шуток.
В начале июля 2022 модный дом Balenciaga представил новую кутюрную коллекцию, моделями показа которой стали Наоми Кэмпбелл, Николь Кидман, Ким Кардашьян, Дуа Липа и другие мировые звезды.
Для некоторых роль модели стала практически первым опытом в жизни, в частности для Николь Кидман, которая нечасто выходит на подиумы. Поэтому пользователи Сети обратили внимание на неуверенность актрисы во время дефиле.
В частности, пользователи TikTok распространили видео, которое спародировало выход Николь Кидман во время модного показа. Голливудская звезда обратила внимание на креатив своих фанатов и распространила ролик в своих соцсетях.
"Попалась. Буду стараться", — отметила Кидман.
"Металлическое" платье Николь Кидман также привлекло к себе значительное внимание. Пользователи Сети сразу сравнили его с шаурмой.
Напомним, 55-летняя Николь Кидман продемонстрировала, как ест живых насекомых.
Также Фокус более подробно писал об образе Николь Кидман на показе кутюрной коллекции Balenciaga.