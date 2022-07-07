Николь Кидман показала, как ест живых насекомых

В Сети появилось видео, в котором популярная актриса ест личинок и сверчков

Популярная австралийская актриса Николь Кидман продемонстрировала на камеру, как она ест живых и уже приготовленных насекомых. Впрочем, оказалось, что этому видео уже четыре года, а всплыло оно на волне популярности актрисы, после того, как она дебютировала в модном показе и после мрачных прогнозов о том, что миру угрожает голод.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Видео было снято для издания Vanity Fair, для его видеорубрики Secret Talent Theatre.

В этой рубрике знаменитости демонстрируют свои тайные таланты. Так выяснилось, что Кейт Бланшетт умеет садиться на шпагат с размаха, как шоу-герлз в Лас-Вегасе, Дженнифер Лоуренс – весьма неплохой мим, Виола Дэвис умеет рисовать клоунов, Эль Фаннинг – крутить балетные фуэте, а Джейн Фонда умеет освобождаться от наручников не хуже, чем Гарри Гудини.

В коротком видеоролике Николь Кидман рассказала, что она, как и "два миллиарда людей на Земле", ест насекомых.

[ + – ] Николь Кидман и ее тайное умение есть живых насекомых

И продемонстрировала это наглядно. Она попробовала живых гусениц табачного бражника, сушеных сверчков и личинок большого мучного хрущака.

Для удобства Николь воспользовалась палочками для еды и прокомментировала вкус каждого оригинального угощения.

"У мучного хрущака фруктовый привкус, а сверчки похожи на волосатый орех", — заявила Николь.

А больше всего ей понравились жареные гусеницы. Настолько, что она всем порекомендовала отведать это блюдо.

Напомним, накануне Николь Кидман появилась на показе Balenciaga в оригинальном серебряном наряде. Но хоть сама актриса и была довольна собой, но критики сравнили ее с запеченным лососем.