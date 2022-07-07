Ніколь Кідман показала, як їсть живих комах

У мережі з'явилося відео, в якому популярна акторка їсть личинок і цвіркунів.

Популярна австралійська акторка Ніколь Кідман продемонструвала на камеру, як вона їсть живих і вже приготовлених комах. Утім, виявилося, що цьому відео вже чотири роки, а спливло воно на хвилі популярності акторки після того, як вона дебютувала в модному показі, та після похмурих прогнозів про те, що світові загрожує голод.

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Відео було знято для видання Vanity Fair і його відеорубрики Secret Talent Theatre.

У цій рубриці знаменитості демонструють свої потаємні таланти. Так з'ясувалося, що Кейт Бланшетт вміє сідати на шпагат із розмаху, як шоу-гьорлз у Лас-Вегасі, Дженніфер Лоуренс — вельми непоганий мім, Віола Девіс вміє малювати клоунів, Ель Фаннінг — крутити балетні фуете, а Джейн Фонда вміє звільнятися з наручників не гірше, ніж Гаррі Гудіні.

У короткому відеоролику Ніколь Кідман розповіла, що вона, як і "два мільярди людей на Землі", їсть комах.

[ + – ] Ніколь Кідман і її таємне вміння їсти живих комах

І продемонструвала це наочно. Вона скуштувала живих гусениць тютюнового бражника, сушених цвіркунів і личинок великого борошняного хрущака.

Для зручності Ніколь скористалася паличками для їжі та прокоментувала смак кожного оригінального частування.

"У борошняного хрущака фруктовий присмак, а цвіркуни схожі на волоський горіх", — заявила Ніколь.

А найбільше їй сподобалися смажені гусениці. Настільки, що вона всім порекомендувала скуштувати цю страву.

Нагадуємо, напередодні Ніколь Кідман з'явилася на показі Balenciaga в оригінальному срібному вбранні. Але хоча сама акторка й була задоволена собою, критики порівняли її із запеченим лососем.