"Запечений лосось": Ніколь Кідман вийшла на подіум на показі Balenciaga та здивувала образом

Дивний дизайн, колір і матеріал сукні, в якій дефілювала Ніколь, у багатьох асоціювалися з фольгою.

Оскароносна голлівудська акторка Ніколь Кідман дебютувала як модель на показі колекції от-кутюр Balenciaga, склавши компанію таким зіркам як Наомі Кемпбелл, Дуа Ліпа, Рената Литвинова, Кім Кардаш'ян та Белла Хадід.

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По залі акторка пройшлася в сріблястому платті з ефектом драпірування, величезним шлейфом, високих чорних рукавичках, чорних колготах і гостроносих туфлях на невисокому підборі.

Волосся Кідман частково зібране на потилиці, а в макіяжі особливо виділялися очі.

Відео виходу Ніколь опублікували в мережі і далеко не всі користувачі залишилися в захваті від побаченого.

"Запечений лосось", "Що це таке?", "Що вона одягла? А взуття!..", "Хто взагалі це носитиме?", "Алюмінієва фольга?", "Це стає дивним", "Боже, я думав, що вона прикидається 😂 ніби вилізла з шафи через щось!", "Ходячий мрець", "А що в неї з ногами", — пишуть у коментарях.

Незадовго до показу Кідман приїжджала на фінальну примірку до штаб-квартири бренду в Парижі. На ній були знамениті окуляри-маска Balenciaga, а також широкі джинси з високою посадкою. На показ акторка приїхала зі своїм чоловіком Кітом Урбаном.

Загалом показ Balenciaga став справжньою подією на Тижні моди в Парижі, завдяки не тільки пулу знаменитостей як моделей, але, власне, і самим образам, починаючи від гумових костюмів і закінчуючи футуристичними масками, які, безперечно, сподобаються Каньє Весту.