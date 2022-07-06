Ніколь Кідман з'явилася на публіці в ультрамодних окулярах-масці від Balenciaga

Акторка може взяти участь у показі нової колекції Демни Гвасалії, креативного директора Balenciaga.

55-річна оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала примірку Balenciaga на Тижні моди в Парижі, з'явившись перед публікою в дуже незвичайному вбранні. На ній було облягаюче чорне боді з довгим рукавом, світло-сірі довгі джинси оверсайз з високою талією, а з аксесуарів найбільше виділялися знамениті окуляри-маска від Демни Гвасалії, які дуже любить носити ще одна знаменитість, Кім Кардаш'ян, давня шанувальниця бренду.

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Свій образ акторка доповнила туфлями на гострому каблуці та чорним шкіряним клатчем, а з аксесуарів обмежилася простим елегантним ланцюжком з хрестиком, браслетом та перснями. Її волосся зібране в акцентовано недбалу, але стильну зачіску.

Показ Balenciaga Haute Couture відбудеться в середу цього тижня, і цілком імовірно, що Ніколь візьме участь у показі як модель.

Нещодавно оголошено, що Ніколь зіграє головну роль у майбутній комедії Netflix разом із Заком Ефроном та Джої Кінг. Також вона збирається озвучити роль в анімаційному мюзиклі з Рейчел Зеглер у головній ролі.

В одному з недавніх інтерв'ю Національному кіно- та звуковому архіву Австралії знаменита акторка розповіла про те, що перші кроки в Голлівуді їй допомогли зробити її австралійські друзі — Г'ю Джекман та його дружина Деборра-Лі Фернесс.

"Деборра-Лі була однією з моїх найкращих подруг і завжди надавала їй місце для ночівлі, коли вона прилітала з Австралії. Я спала на дивані в будинку, який вона винаймала, і Деборра-Лі дала можливість залишитися там, щоб ми могли піти на прослуховування. Це було дорого, ми не могли дозволити собі готелі, тому ідея бути разом поза домом була дійсно вдалою, я маю на увазі, боже мій", – поділилася Ніколь.

Також, за її словами, саме ця пара допомогла пережити їй важке розлучення з Томом Крузом у 2001 році.

"Коли я розлучилася, Г'ю і Деб були частиною мого зцілення. Тоді вони були одними з моїх найкращих друзів", — додала вона.

Нині Ніколь у щасливому шлюбі з музикантом Кітом Урбаном, який нещодавно вийшов на сцену в обтягуючих джинсах. Пара виховує двох доньок.