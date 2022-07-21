Ніколь Кідман порівнюють із шаурмою у мережі (фото)

Знаменитість спробувала себе в новій галузі.

Австралійська акторка Ніколь Кідман стала мемом у мережі. Її вихід під час показу кутюрної колекції Balenciaga спровокував низку жартів.

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На початку липня 2022 модний дім Balenciaga представив нову кутюрну колекцію, моделями показу якої стали Наомі Кемпбелл, Ніколь Кідман, Кім Кардаш'ян, Дуа Ліпа та інші світові зірки.

Для декого роль моделі стала практично першим досвідом у житті, зокрема Ніколь Кідман, яка нечасто виходить на подіуми. То ж користувачі мережі звернули увагу на невпевненість акторки під час дефіле.

[ + – ] Ніколь Кідман у ролі моделі Balenciaga

Зокрема користувачі TikTok поширили відео, котре спародіювало вихід Ніколь Кідман під час модного показу. Голлівудська зірка звернула увагу на креатив своїх фанатів і поширила ролик у своїх соцмережах.

"Попалась. Буду старатися", — зазначила Кідман.

[ + – ] Ніколь Кідман з чоловіком під час вечері Balenciaga

"Металева" сукня Ніколь Кідман також привернула до себе значну увагу. Користувачі мережі одразу порівняли її з шаурмою.

Нагадаємо, 55-річна Ніколь Кідман продемонструвала, як їсть живих комах.

Також Фокус більш детально писав про образ Ніколь Кідман на показі кутюрної колекції Balenciaga.