Брэд Питт появился на публике в ярко-зеленом костюме

По словам Питта, яркие цвета его нарядов способствуют продвижению нового комедийного боевика "Поезд-пуля".

58-летний американский актер Бред Питт продолжает экспериментировать с яркими образами. После персикового костюма в Париже, а также ансамбля с юбкой в Берлине он появился на премьерном показе своего новго фильма "Поезд-пуля" в Лос-Анджелесе в ярко-зеленой "двойке".

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Льняной зеленый пиджак и того же цвета широкие брюки на шнурке, голубая футболка и ярко-желтые кроссовки – именно в таком виде щеголял Питт перед театром Regency Village, позируя фотографам и общаясь с журналистами.

Выбор ярких нарядов Питт объяснил прессе тем, что с помощью таких веселых образов он продвигает комедийный боевик со своим участием.

"Я имею в виду, что мы все все равно умрем, так что давайте просто повеселимся, прежде чем уйти", – пошутил Питт.

Недавно Брэд шокировал поклонников словами о том, что планирует завершить актерскую карьеру, однако позже он объяснил, что его неправильно поняли. Питт подчеркнул, что ему стоит более точно работать над формулировкой предложений, а об уходе из кино речь не идет. Он, мол, рассуждал лишь о том, как изменится его карьера с возрастом.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт обзавелся роскошным особняком в Калифорнии, который стоит на скале и видом на океан. "Холостяцкая берлога", как называют этот дом, обошелся актеру в 40 миллионов долларов.

Сейчас Питт встречается с женщиной, имя которой, правда, не разглашается. По его словам, сейчас у него – самый лучший период в жизни.

Тем временем Анджелина Джоли, бывшая жена актера, радуется поступлению 17-летней приемной дочери Захары в колледж и даже поделилась кадрами зажигательного танца в стенах заведения.