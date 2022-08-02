Анджеліна Джолі показала, як уміє танцювати (відео)

Акторка святкує вступ дочки до престижного коледжу.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі не приховує своєї радості з приводу того, що її 17-річна прийомна дочка Захара стала студенткою найвідомішого афроамериканського коледжу США — Spelman College. Вона з'явилася у Національній асоціації випускників Spelman College (NAASC) разом із дівчиною, де навіть станцювала з присутніми. Відповідним відео поділився у сторіс Instagram Брендон Рейні, президент Morehouse LA.

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Джолі була в сірому светрі та широких білих штанах. Волосся вона частково зібрала на потилиці, а на обличчя нанесла акуратний макіяж. Анджеліна широко посміхалася, танцюючи з іншими жінками у залі під музику.

Енджі радісно відповідала на ознаки уваги присутніх, а також обіймала Захару, демонструючи щирі емоції.

Напередодні вона поділилася знімком дочки, яка позувала у компанії своїх нових подруг, студенток коледжу Спелмана.

"Захара зі своїми сестрами Спелман! Вітаємо всіх нових студентів, які починають навчання цього року. Абсолютно особливе місце та честь мати члена сім'ї як нову дівчину Спелмана", — підписала знімок акторка.

Spelman College, розташований в Атланті, був заснований в 1881 році й отримав колегіальний статут у 1924 році. Приватний гуманітарний коледж для чорношкірих жінок є найстарішим приватним гуманітарним коледжем HBCU для жінок у США.

Раніше ми розповідали, що 15-річна Шайло, рідна дочка Анджеліни та її колишнього чоловіка Бреда Пітта, також дає батькам привід для гордості. Дівчина захоплюється хіп-хопом, демонструючи великі успіхи. У мережі вже є чимало відео зі студії, куди ходить Шайло, де видно, як красиво та ритмічно вона танцює.