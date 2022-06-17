Зірковий хореограф Голлівуду показав, як танцює донька Анджеліни Джолі (відео)

Шайло Джолт-Пітт дуже захоплена танцями і роблять разючі успіхи у хіп-хопі.

16-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло робить великі успіхи в танцях, свідченням чого є нове відео від відомого лос-анджелеського хореографа Гамільтона Еванса, яке він опублікував на своєму каналі YouTube.

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Дівчина разом із двома іншими ученицями станцювала хвилинну програму під нову пісню Doja Cat Vegas танцювальному комплексі "Міленіум" у Студіо-Сіті.

Шайло зібрала волосся в недбалу зачіску й одягла чорну футболку з написом Beatles, відповідні мішкуваті штани та темно-бордові кросівки Vans для повної свободи рухів.

Протягом усього виступу Джолі-Пітт підтримувала інтенсивний зоровий контакт із камерою. Її рухи були дуже чіткими й енергійними.

Гамільтон Еванс приїхав до США із Великобританії. Йому 33 роки, і він є буддистом та цілителем Рейкі. В опублікованому відео чоловік танцює першим разом із двома своїми вихованцями.

Що стосується Шайло, то вона вже кілька років ходить на заняття і дуже захоплена тим, що робить. За цей час вона знайшла друзів, з якими тепер активно ділиться у чатах улюбленими піснями та весело проводить час.

"Учителі дуже вражені нею і кажуть, що немає межі можливостям, якщо вона хоче піднятися на наступний рівень, і Шайло може це зробити. Бред та Енджі дуже пишаються. У них не буде проблем, якщо вона захоче стати професіоналом, але вони аж ніяк не нав'язують їй це", — кажуть інсайдери.

Раніше Шайло вже з'являлася у відео Гамільтона, коли танцювала під новий трек Ліззо About Damn Time.

Дівчина пробує себе не лише у танцях. У 2008 році, ще дворічною дитиною, вона зіграла дочку екранного героя Бреда Пітта Керолайн у фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона", який зібрав у світовому прокаті $335,8 млн.

[ + – ] Маленька Шайло у фільмі "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" Фото: Скриншот

У 2016 році Шайло озвучила панду Шуай Шуай в анімаційній комедії Дженніфер Ю Нельсон та Алессандро Карлоні "Кунг-фу Панда 3", де головну роль озвучила її мама. Касові збори мультфільму становили $521,2 млн.

[ + – ] Донька Анджеліни Джолі озвучила панду Шуай Шуай Фото: Скриншот

Раніше ЗМІ писали про те, що Шайло хотіла змінити стать і навіть обрала собі чоловіче ім'я, проте передбачуваній гормонотерапії завадила пандемія коронавірусу. Посидівши в ізоляції більше року, дочка Анджеліни Джолі передумала ставати хлопчиком і з'явилася на червоних доріжках у гарних сукнях, перешитих із кутюрного вбрання своєї матері.