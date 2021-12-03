Донька Анджеліни Джолі продовжує танцювати хіп-хоп (відео)

Дівчинка легко відтворює рухи танцю та відчуває музику

15-річна Шайло Нувель Джолі-Пітт, старша біологічна дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, знову дивує публіку своїми талантами. Вона продовжує займатися танцями, зокрема хіп-хопом. На 15-секундному відео, яке потрапило в мережу, видно, що Шайло в чорних спортивних штанах, футболці та захисній масці легко запам'ятовує рухи та відчуває музику, танцюючи хіп-хоп під композицію "Jeremih" співачки Tinashe.

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[ + – ] Шайло відчуває музику та легко відтворює рухи

Зазначимо, що донька зіркових батьків відвідує уроки хіп-хопу та фристайлу в танцювальному центрі "Міленіум", до якого звертаються багато зірок у Лос-Анджелесі. Про це повідомило видання In Touch.

Нагадаємо, що Шайло народилася 27 травня 2006 року в акторській родині Джолі-Пітт і автоматично отримала публічну долю. Тому за її життям наразі спостерігають мільйони людей. Зокрема за її виходами на червоні доріжки разом з матір'ю, Анджеліною Джолі.

Свого часу Шайло проявляла себе як хлопчик і просила називати її Джоном, планувала змінити стать та носила чоловічий одяг. Проте останнім часом дівчинка виходить у публіку в доволі жіночних та елегантних образах. На одній з червоних доріжок Шайло була в кавовому платті асиметричного крою та бежевих балетках.

[ + – ] Анджеліна Джолі з донькою Шайло. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Проте, на одному з недавніх заходів Шайло знову прийшла одягнена в рвані джинси та худі. Схоже, дівчинка не може повністю відмовитися від підліткового стилю одягу.

Нагадаємо, донька Анджеліни Джолі може стати моделлю. Як стало відомо, Шайло Джолі-Пітт могла б заробляти $10 млн на рік тільки завдяки тому, ким вона є.