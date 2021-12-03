Дочь Анджелины Джоли продолжает танцевать хип-хоп (видео)

Девочка легко воспроизводит движения танца и чувствует музыку

15-летняя Шайло Нувель Джоли-Питт, старшая биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, снова удивляет публику своими талантами. Она продолжает заниматься танцами, в том числе хип-хопом. На попавшем в Cеть 15-секундном видео видно, что Шайло в черных спортивных штанах, футболке и защитной маске легко запоминает движения и чувствует музыку, танцуя хип-хоп под композицию "Jeremih" певицы Tinashe.

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[ + – ] Шайло чувствует музыку и легко воспроизводит движения

Дочь звездных родителей посещает уроки хип-хопа и фристайла в танцевальном центре "Миллениум", к которому обращаются многие звезды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщило издание In Touch.

Напомним, что Шайло родилась 27 мая 2006 года в актерской семье Джоли-Питт и автоматически получила публичную судьбу. Поэтому за ее жизнью наблюдают миллионы людей. В частности, за ее выходами на красные дорожки вместе с матерью, Анджелиной Джоли.

В свое время Шайло проявляла себя как мальчик и просила называть ее Джоном, планировала сменить пол и носила мужскую одежду. Однако в последнее время девочка выходит в публику в довольно женственных и элегантных образах. На одной из красных дорожек Шайло находилась в кофейном платье асимметричного кроя и бежевых балетках.

[ + – ] Анджелина Джоли с дочерью Шайло. Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Однако, на одном из недавних мероприятий Шайло снова пришла одетая в рваные джинсы и худи. Судя по всему, девушка не может полностью отказаться от подросткового стиля одежды.

Напомним, дочь Анджелины Джоли может стать моделью. Как стало известно, 15-летняя Шайло Джоли-Питт могла бы зарабатывать $10 млн в год только благодаря тому, кем она является.