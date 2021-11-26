Дочь Анджелины Джоли удивила всех новым талантом (видео)

Шайло Джоли-Питт без проблем запоминает движения и отлично чувствует музыку.

15-летняя дочь Анджелина Джоли и Брэда Питта, как оказалось, "прирожденная танцовщица", сообщает In Touch, ссылаясь на видео с ее танцами, которое распространилось в TikTok и Instagram.

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В клипах, набирающих популярность, Шайло чувствовала себя, как рыба в воде, на уроках хип-хопа для начинающих в Лос-Анджелесе. Она двишалась, не отставая от движений хореографического танца под хит Мисси Эллиот 2001 года Get Ur Freak On.

[ + – ] Предположительно, девушка в рубашке в клетку и есть Шайло

"Шайло — типичная 15-летняя девушка, и она проявляет себя по-разному. Сейчас ее главная любовь — это танец, и она действительно хороша в этом. Ей нравится, что она может чувствовать музыку, расслабляться и быть свободной, что очень важно. Ей нравятся все стили танцев, но ее фаворитами являются хип-хоп и фристайл", – рассказал источнику инсайдер.

Он добавил, что Шайло легко запоминает движения и выполняет их без особых усилий, и это очень нравится ее матери. Сама Анджелина говорит, что ни у нее, ни у ее бывшего мужа подобных талантов нет.

"Шайло действительно может круто двигаться. Энджи и Брэд впечатлены, они очень гордятся", – добавил источник.

В последние месяцы Шайло стала не менее медийной персоной, чем ее знаменитые родители. Она удивила всех, появившись на красной дорожке в платье, хотя раньше постоянно выбирала одежду для мальчиков и даже подумывала о смене пола. Правда, на недавней премьере документального фильма Paper & Glue в Лос-Анджелесе она снова позировала фотографом в пацанском наряде: худи, джинсах и кедах.