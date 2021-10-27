От Шайло к Джону и обратно. Как менялись стиль и убеждения дочери Анджелины Джоли

Еще год назад Шайло Джоли-Питт собиралась сменить пол и даже придумала себе мужское имя. Однако после самоизоляции девушка, похоже, передумала.

15-летняя родная дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло Джоли-Питт привлекла к себе в последние несколько дней не меньше внимания, чем образы ее знаменитой матери. И дело тут не столько в том, что надела на себя девушка, сколько в том, что она всему миру показала: мысли о смене пола остались в прошлом. Фокус решил проследить, как менялись убеждения звездного ребенка.

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Шайло Нувель Джоли-Питт родилась 27 мая 2006 года в Намибии, и ее имя переводится как "новый мессия".

Не удивительно, что с первых дней к девочке было приковано внимание мировых СМИ, которые следили за каждым ее выходом, и каким же было удивление обывателей, когда подрастающая Шайло постоянно носила мальчиковую одежду и стрижку. В прессе поползли слухи о том, что ребенок – трансгендер, то есть мужчина, заточенный в женском теле. Масла в огонь подлили слова ее родителей.

"Она только хочет, чтобы ее называли Джоном. Джон или Питер. Это вещь Питера Пэна. А потом я говорю: "Джон, хочешь апельсинового сока?" И она отвечает: "Нет!", – рассказывал в интервью 2008 года Опре Уинфри Брэд Питт рассказал о воспитании дочери.

Анджелина озвучила аналогичное мнение во время интервью Vanity Fair в 2010 году:

"Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам пришлось постричь ее волосы. Ей нравится носить одежду для мальчиков. Она думает, что она одна из ее братьев".

С тех пор многие фанаты стали называть Шайло Джоном, а в Интернете даже появилась полная страница в Википедии и аккаунты в социальных сетях. Фактически, до 2020 года Google Trends показывал, что онлайн-пользователи искали как "Шайло", так и "Джон" примерно одинаково.

Более того, сама девушка заявляла о намерении сменить пол и начале приема гормонов.

Помимо гендерной идентичности, дочь актеров вызвала в прошлом модный ажиотаж своим андрогинным стилем на премьерных показах фильмов. Родители всегда поощряли ее одеваться так, как она хотела. В детстве девочка носила повседневную одежду — рубашки-поло, куртки, блейзеры, шорты, темные брюки, джинсы и спортивные костюмы большого размера, а на ковровых дорожках появлялась в брючных костюмах.

Слабая надежда на то, что Шайло таки передумает и останется девушкой, появилась у поклонников звездного семейства во время пандемии коронавируса, когда она была замечена с матерью в супермаркете. Девушка начала отращивать волосы, а на смену бермудам пришли укороченные шорты, которые так любят девочки-подростки.

Каждое следующее появление мисс Джоли-Питт в нарядах, которые все больше говорили о том, что она передумала менять пол, встречались публикой на ура, а премьера супергеройского боевика "Вечные" с участием Анджелины Джоли, на которую актриса взяла детей, и вовсе заставили фанатов вздохнуть с облегчением. Шайло показала всему миру не только то, что она приняла себя, но и появилась на красных дорожках в стильных молодежных платьях и с легким макияжем.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Более того, теперь ей пророчат успешную модельную карьеру, поскольку Шайло взяла от своих родителей самые лучшие черты и растет настоящей красавицей.

[ + – ] Шайло и Брэд Питт, отец девочки Фото: Скриншот

[ + – ] Шайло и ее мама Анджелина Фото: Скриншот

Что касается двух остальных дочерей Джоли, приемной 16-летней Захары и родной 13-летней Вивьен, то у них не было никаких проблем с самоидентификацией. Более того, Захара с радостью надевает на мероприятия платья, в которых Энджи ранее уже появлялась на публике.

Напомним, какие четыре самых ярких образа продемонстрировала Анджелина Джоли во время премьеры "Вечных". Один из этих образов испортила неудачная прическа актрисы.