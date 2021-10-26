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Анджелина Джоли опозорилась на красной дорожке из-за нарощенных волос

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Анджелина Джоли
Фото: Getty Images | Анджелина Джоли и ее неудачная прическа

Пользователи активно интересуются, кто выпустил звезду на красную дорожку с такой прической, и надеются, что Анджелина уже уволила парикмахера.

46-летняя американская актриса, которая на днях посетила 16-ый Римский кинофестиваль вместе со старгими дочерьми Захарой и Нокс, стала объектом обсуждения в Сети из-за неоднозначной прически, сообщает Pаge Six. Ситуацию не спасло даже роскошное серебристое платье Atelier Versace, в котором она выглядела безупречно.

Знаменитость появилась на красной дорожке с нарощенными волосами, причем они сильно контрастировали с реальными волосами Джоли: пряди были словно сами по себе, и складывалось впечатление, что их просто подвязали под шевелюру актрисы, поскольку переход от настоящих волос к нарощенным был заметен невооруженным глазом.

Пользователи сразу же раскритиковали такую работу парикмахера.

"Как вы позволяете Анджелине Джоли ходить по красной ковровой дорожке с такими волосами, которые выглядят так, будто кого-то уволили", – написал один из поклонников актрисы в Twitter.

"Как вы позволяете Анджелине Джоли ходить по красной ковровой дорожке с такими волосами, которые выглядят так, будто кото-то уволили"

"Тот, кто наращивал волосы Анджелине, должен быть другом Дженифер", – пошутил другой, имея в виду первую жену бывшего мужа Джоли Дженнифер Энистон, которую Брэд Питт бросил ради Энджи.

"Тот, кто наращивал волосы Анджелины, должен быть другом Дженифер"

"Я не парикмахер, но тот, кто делал наращивание волос Анджелины Джоли, сделал это неправильно и/или был пьян", – отметил третий читатель.

"Прежде чем пожелать спокойной ночи, я хотела бы знать, кто решил сделать этой королеве несмешанное наращивание. Хорошо, я действительно спрашиваю, кого сейчас уволили?", – поинтересовалась в сториз Instagram выпускница американского реалити-шоу "Правила Вандерпамп" Стисси Шредер.

Джоли
"Прежде чем пожелать спокойной ночи, я хотела бы знать, кто решил сделать этой королеве несмешанное наращивание. Хорошо, я действительно спрашиваю, кого сейчас уволили?"
Фото: Скриншот

Напомним, Анджелина Джоли уже не впервые появилась на премьере супергеройского боевика "Вечные" вместе с детьми. Ранее мы писали о том, что актриса сейчас активно наверстывает и упущенное в личной жизни.