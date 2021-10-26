Анджелина Джоли опозорилась на красной дорожке из-за нарощенных волос

Пользователи активно интересуются, кто выпустил звезду на красную дорожку с такой прической, и надеются, что Анджелина уже уволила парикмахера.

46-летняя американская актриса, которая на днях посетила 16-ый Римский кинофестиваль вместе со старгими дочерьми Захарой и Нокс, стала объектом обсуждения в Сети из-за неоднозначной прически, сообщает Pаge Six. Ситуацию не спасло даже роскошное серебристое платье Atelier Versace, в котором она выглядела безупречно.

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Знаменитость появилась на красной дорожке с нарощенными волосами, причем они сильно контрастировали с реальными волосами Джоли: пряди были словно сами по себе, и складывалось впечатление, что их просто подвязали под шевелюру актрисы, поскольку переход от настоящих волос к нарощенным был заметен невооруженным глазом.

Пользователи сразу же раскритиковали такую работу парикмахера.

"Как вы позволяете Анджелине Джоли ходить по красной ковровой дорожке с такими волосами, которые выглядят так, будто кого-то уволили", – написал один из поклонников актрисы в Twitter.

[ + – ] "Как вы позволяете Анджелине Джоли ходить по красной ковровой дорожке с такими волосами, которые выглядят так, будто кото-то уволили"

"Тот, кто наращивал волосы Анджелине, должен быть другом Дженифер", – пошутил другой, имея в виду первую жену бывшего мужа Джоли Дженнифер Энистон, которую Брэд Питт бросил ради Энджи.

[ + – ] "Тот, кто наращивал волосы Анджелины, должен быть другом Дженифер"

"Я не парикмахер, но тот, кто делал наращивание волос Анджелины Джоли, сделал это неправильно и/или был пьян", – отметил третий читатель.

"Прежде чем пожелать спокойной ночи, я хотела бы знать, кто решил сделать этой королеве несмешанное наращивание. Хорошо, я действительно спрашиваю, кого сейчас уволили?", – поинтересовалась в сториз Instagram выпускница американского реалити-шоу "Правила Вандерпамп" Стисси Шредер.

[ + – ] "Прежде чем пожелать спокойной ночи, я хотела бы знать, кто решил сделать этой королеве несмешанное наращивание. Хорошо, я действительно спрашиваю, кого сейчас уволили?" Фото: Скриншот

Напомним, Анджелина Джоли уже не впервые появилась на премьере супергеройского боевика "Вечные" вместе с детьми. Ранее мы писали о том, что актриса сейчас активно наверстывает и упущенное в личной жизни.