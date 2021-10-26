Анджеліна Джолі зганьбилася на червоній доріжці через нарощене волосся

Користувачі активно цікавляться, хто випустив зірку на червону доріжку з такою зачіскою, і сподіваються, що Анджеліна вже звільнила перукаря.

46-річна американська акторка, яка днями відвідала 16-й Римський кінофестиваль разом із старими дочками Захарою та Нокс, стала об'єктом обговорення в мережі через неоднозначну зачіску, повідомляє Pаge Six. Ситуацію не врятувала навіть розкішна срібляста сукня Atelier Versace, у якій вона виглядала бездоганно.

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Зірка з'явилася на червоній доріжці з нарощеним волоссям, причому вони сильно контрастували з реальним волоссям Джолі: пасма були немов самі по собі, і складалося враження, що їх просто підв'язали під шевелюру акторки, оскільки перехід від справжнього волосся до нарощеного був помітний неозброєним оком.

Користувачі відразу розкритикували таку роботу перукаря.

"Як ви дозволяєте Анджеліні Джолі ходити червоною килимовою доріжкою з таким волоссям, яке виглядає так, ніби когось звільнили", — написав один із шанувальників акторки в Twitter.

[ + – ] "Як ви дозволяєте Анджеліні Джолі ходити червоною килимовою доріжкою з таким волоссям, яке виглядає так, ніби когось звільнили"

"Той, хто нарощував волосся Анджеліні, має бути другом Дженніфер", — пожартував інший, маючи на увазі першу дружину колишнього чоловіка Джолі Дженніфер Еністон, яку Бред Пітт кинув заради Енджі.

[ + – ] "Той, хто нарощував волосся Анджеліни, має бути другом Дженніфер"

"Я не перукар, але той, хто робив нарощування волосся Анджеліні Джолі, зробив це неправильно та / або був п'яний", — зазначив третій читач.

"Перш ніж побажати на добраніч, я хотіла б знати, хто вирішив зробити цій королеві незмішане нарощування. Добре, я справді питаю, кого зараз звільнили?" — поцікавилася в сторіз Instagram випускниця американського реаліті-шоу "Правила Вандерпамп" Стіссі Шредер.

[ + – ] "Перш ніж побажати добраніч, я хотіла б знати, хто вирішив зробити цій королеві незмішане нарощування. Добре, я справді питаю, кого зараз звільнили?" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Анджеліна Джолі вже не вперше з'явилася на прем'єрі супергеройського бойовика "Вічні" разом із дітьми. Раніше ми писали про те, що акторка зараз активно надолужує і втрачене в особистому житті.