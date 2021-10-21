Інсайдер розповів про нове особисте життя Анджеліни Джолі

Судячи з усього, Анджеліна не відмовляє собі в нових знайомствах і побаченнях зі старими приятелями

46-річна Анджеліна Джолі, хоч і не вирішила повністю всі фінансові справи з колишнім чоловіком Бредом Піттом і все ще вирішує питання про спільну опіку над дітьми, але вже готова до нових стосунків. Про це пише Us Magazine.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Друг актриси, чиє ім'я залишилося в секреті, повідомив таблоїдам, що вона "відмінно проводить час". І, судячи з усього, це так. Джолі кілька разів зустрічалася з репером The Weeknd, а недавно її "застукали" на побаченні з першим чоловіком Джонні Лі Міллером. Пара провела вечір разом і повечеряла в шикарному ресторані.

"Анджеліна зараз весело проводить час, і вона надолужує згаяне. Немає ніякого тиску або очікувань, просто багато радості, і вона дійсно насолоджується цим. Її друзі давно не бачили її такою бадьорою й енергійною", — розповів інсайдер.

За його словами, раніше актриса була занадто зосереджена на сім'ї та дітях, багато працювала, але зараз, коли діти підросли, у неї нарешті з'явився час на особисте життя. І вона готова до нових стосунків.

[ + – ] Анджеліна Джолі з дітьми на прем'єрі фільму "Вічні" Фото: Getty Images

Сама Джолі про своє особисте життя не поширюється. Вона ніяк не коментувала свої зустрічі з The Weeknd, хоча всі навколо й упевнені, що їх пов'язують романтичні стосунки.

"Вона безперечно тепло ставиться до Абеля (справжнє ім'я виконавця, — ред.). Він дуже старався зачарувати її та справити на неї найкраще враження", — зазначив інсайдер.

Правда, тепер оточення актриси впевнене, що вона хоче відновити стосунки з першим чоловіком Джонні Лі Міллером. Із ним вони залишилися в добрих стосунках після поспішного шлюбу та розлучення в юному віці.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер Фото: Getty Images

Вони познайомилися в 1990-их на зйомках фільму "Хакери" і прожили разом усього три роки.

Також Джолі прожила два роки в шлюбі з актором Біллі Бобом Тортоном. Пара розлучилася у 2003 році. Вони справили враження на Голлівуд своїми екстравагантними витівками: обмінювалися кулонами з кров'ю, купували місця на кладовищі в подарунок і робили татуювання з іменами одне одного.

Також Джолі приписували романи з Коліном Фаррелом, Єнні Сімідзу та Велом Кілмером.