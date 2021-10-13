Анджеліна Джолі раптово сходила на побачення з першим чоловіком Джонні Лі Міллером

Джолі та Міллер одружилися після фільму "Хакери" і прожили разом три роки

46-річна Анджеліна Джолі раптово сходила на пізню вечерю зі своїм першим чоловіком і хорошим другом 48-річним актором Джонні Лі Міллером. А в липні помітили, як вона виходила з його нью-йоркської квартири. Про це пише Daily Mail.

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Утім, раніше Джолі помітили на обіді зі співаком The Weeknd. А оскільки ніяких коментарів актриса не дає, то журналістам залишається тільки думати, чи були це побачення чи просто дружні зустрічі.

Міллер заїхав за Джолі в її апартаменти в Беверлі-Гіллз, вона з'явилася в елегантному чорному пальто, що, до речі, є трендом цієї осені, мереживній сукні та на шпильках. Колишнє подружжя виїхало в ресторан, де провело кілька годин.

[ + – ] Анджеліна Джолі йде до машини Міллера Фото: Backgrid

Улітку Джолі та Міллер вже зустрічалися. Актрису помітили біля його будинку в Нью-Йорку з пляшкою вина. Вони провели разом кілька годин. Інсайдери повідомляють, що Анджеліна вже познайомила колишнього чоловіка зі своїми дітьми: Паксом і Ноксом.

Утім, якщо пара возз'єднається, то нічиї серця вони не розіб'ють. Джолі розлучилася з Бредом Піттом і зараз займається розподілом майна.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер на "побаченні" Фото: Backgrid

А Міллер, який був одружений із моделлю Мішель Гікс, розлучився у 2018 році. У пари є спільна дитина Бастер Тімоті Міллер.

Нагадаємо, Джонні Лі Міллер і Анджеліна Джолі познайомилися на зйомках фільму "Хакери" в 1995 році. Пара одружилася в 1996 році та розлучилася в 1999-му. Пізніше обидва актори розповідали, що рішення укласти шлюб було необдуманим, а самі вони були занадто молоді. Але розлучилися вони без образ і залишилися друзями.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер у фільмі "Хакери" Фото: Скриншот

Анджеліна Джолі, як відомо, змінила імідж, знялася у фільмах про Лару Крофт і стала зустрічатися з головним хуліганом Голлівуду Біллі Бобом Торнтоном, а Джонні Лі Міллер знявся в культовому фільмі "На голці", пізніше був зайнятий у не менш культовому серіалі "Декстер" і зіграв Шерлока Холмса в популярному детективному серіалі "Елементарно".

[ + – ] Анджеліна Джолі та Джонні Лі Міллер у 1998 році Фото: Getty Images

Не виключено, що актори повторять за Беном Аффлеком і Дженніфер Лопес, які, через роки після розставання, знову зійшлися і, схоже, дуже щасливі.